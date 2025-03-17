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Россиян предупредили о резком подорожании чая в 2025 году

17 марта 2025 17:28
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Чай в российских магазинах подорожает минимум на 15–20%.

Чай в российских магазинах подорожает минимум на 15–20% к концу 2025 года, спрогнозировала для «Газеты.Ru» основатель онлайн-магазина продуктов с коротким сроком годности Fstok.ru Анастасия Колчина.

«Цены на чай будут расти по следующим причинам. Во-первых, скажется общий рост инфляции на продукты питания. Во-вторых, могут повлиять колебания курса валют. Большой объем чая в Россию импортируется из Индии, Китая, Шри-Ланки и Кении, поэтому ослабление курса рубля к доллару/евро приведет к удорожанию импорта. В-третьих, вырастут логистические издержки из-за роста цен на топливо. В-четвертых, на цену повлияют пищевые привычки россиян. Рост цен на кофе скажется на стоимости чая, так как увеличится спрос со стороны покупателей, которые захотят сэкономить и покупать чай, а не кофе», — пояснила Колчина.

По мнению эксперта, больше всего подорожают элитные сорта чая (так называемый премиум-сегмент) — дорогие сорта белого чая, улунов, сорт пуэр, а также редкие сорта Da Hong Pao, Габа, Silver Needle. Колчина объяснила это высоким спросом на премиальный чай среди ценителей, ограниченное производство таких сортов, увеличение стоимости импорта из-за курсовых колебаний и логистические издержки. К концу текущего года цена такого чая увеличится на 25-40%, допустила эксперт.

Она добавила, что меньше всего — на 10-15% — изменится стоимость пакетированного чая (эконом-сегмент), то есть недорогие пакетированные чаи известных брендов. Причинами подорожания чая в данном сегменте Колчина назвала рост стоимости сырья (даже низкосортного), увеличение затрат на упаковку и транспортировку.

По прогнозу эксперта, классический черный и зеленый чаи (средний сегмент) могут подорожать на 10-20% к концу 2025 года.

«Это всем известные сорта: индийский, цейлонский, китайский чай массового потребления. Инфляция, рост логистических издержек, увеличение спроса на качественный чай в среднем ценовом сегменте — основные причины», — заключила Колчина.

 

Фото:   pxhere.com

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