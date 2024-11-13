Россиян предупредили о связанной с получением посылок новой схеме мошенничества

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Мошенники под предлогом получения почтового отправления требуют установить приложение с целью подключения доступа к телефону жертвы, пишут "Известия" со ссылкой на.пресс-службу прокуратуры Москвы.

Уточняется, что злоумышленники под предлогом получения посылки убеждают жертв установить приложение, с помощью которого им открывается доступ к телефону.

Таким образом уже пострадала 65-летняя москвичка: она лишилась более 1,8 млн рублей. Мошенники убедили ее установить приложение, несмотря на изложенное ею желание забрать посылку в отделении. После перехода посылки мобильное устройство пенсионерки временно перестало работать.

После якобы сотрудников почты к схеме присоединились «банкиры» и «правоохранители», которые якобы зафиксировали попытку получения кредита от ее имени.

Прокуратура Москвы призвала граждан страны во избежание случаев мошенничества не выполнять действия, продиктованные по телефону неизвестными лицами.