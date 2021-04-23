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Россиян на следующей неделе ждут длинные выходные

23 апреля 2021 09:57
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Россиян на следующей неделе ждут длинные выходные

На следующей неделе россиян ждут трехдневные выходные в связи с празднованием Дня труда.

Согласно производственному календарю, праздничными нерабочими днями являются 1 и 9 мая. Первые две рабочие недели мая будут четырехдневными. Сначала россияне будут работать с 4 по 7 мая, а затем с 11 по 14 мая.

Кроме того, пятница, 30 апреля, является рабочим предпраздничным днем, поэтому будет короче на один час, отметил сайт 360tv.ru.

22 апреля в Госдуме оценили возможность продления майских праздников. По словам главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, общее количество праздничных дней в мае указано в Трудовом кодексе, и продлить праздники без внесения поправок в законодательство нельзя.

Он напомнил, что у властей есть право переносить выходные дни, чтобы сделать их продолжительность удобной для граждан. Между тем продление праздников требует компенсации для бизнеса. Помимо этого, подобный шаг приведет к серьезной нагрузке на экономику, пишут "Известия".

Теги: календарь нерабочие дни праздники

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