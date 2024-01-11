Россия не останется без голландских тюльпанов к 8 Марта

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Поставки цветов из Европы, в частности из Нидерландов, остались на уровне 2022 года, работают привычные логистические маршруты. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Я знаю, что всегда беспокоит грядущая весна, 8 марта, будут ли у нас цветы, голландские тюльпаны. Так вот, поставки цветов из Европы, из Нидерландов не упали", - подчеркнула вице-премьер (цитата по РИА Новости).

Абрамченко также отметила рост отечественного производства. Она уточнила, что с 2016 года в России объем производства собственных срезанных цветов и бутонов увеличился практически в два раза.

В марте 2023 года Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщала, что ежедневно оформляет от 390 до 730 тонн цветов. В наибольшем объеме в страну ввозят розы (почти 6 тысяч тонн), хризантемы (2,75 тысячи тонн), гвоздики (890 тонн) и тюльпаны (430 тонн), пишет РГ.