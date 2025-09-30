Я нашел ошибку
Основной тема сезона объявлен — «Технологический суверенитет: технологии будущего — в наших руках».
В Самарской области пройдут очные этапы Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ»
В день годовщины воссоединения России с новыми регионами в Самаре прошла патриотическая акция «СВОим примером», организованная ветеранами специальной военной операции.
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В 2025 году единый региональный конкурс проводится по 9 номинациям.
О проведении в 2025 году единого регионального конкурса Самарской области в сфере государственного и муниципального управления
Мощность сильнейшей с 1 июня магнитной бури несколько снизилась
Мощность сильнейшей с 1 июня магнитной бури несколько снизилась
Вячеслав Широков предложил новый подход к расчету и оценке напряженно-деформированного состояния стальных модульных зданий при различных вариантах силового воздействия.
Ученый Самарского политеха доказал надежность модульных зданий в сейсмически активных регионах
Театр покажет четыре свои лучшие постановки: опера «Флория Тоска», опера «Аида», балет-притча «Три маски короля» и балет-феерия «Щелкунчик».
САТОБ примет участие в XXVII Международном фестивале музыки и танца в Бангкоке
28 сентября в Москве завершился федеральный просветительский марафон Знание.Первые, посвященный 80-летию атомной промышленности.
Почти 4000 ребят из ПФО присоединились к федеральному просветительскому марафону Знание.Первые
Роман завоевал звание Лауреата 1 степени в составе региональной программы Самарской области «Всё сложится».
«Российская студенческая весна»: студент Сызранского колледжа искусств - Лауреат фестиваля
«Российская студенческая весна»: студент Сызранского колледжа искусств - Лауреат фестиваля

30 сентября 2025 15:26
99
Роман завоевал звание Лауреата 1 степени в составе региональной программы Самарской области «Всё сложится».

На XXXIII Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н.Носцовой в направлении «Прыжок выше головы» представлял студент 4 курса Григоршев Роман.

Роман завоевал звание Лауреата 1 степени в составе региональной программы Самарской области «Всё сложится».

Фестиваль профессиональных образовательных организаций прошёл в Ставрополе с 15 по 21 сентября 2025 года и стал одним из массовых молодёжных конкурсных мероприятий в России для студентов ссузов и колледжей.

Фестиваль проходит в рамках 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества в России.

Участниками фестиваля стали 2 000 конкурсантов, прошедших отборочные этапы в образовательных организациях и региональные отборочные этапы, из более 70 регионов России.

Экспертный совет фестиваля включает в себя более 70 членов жюри, авторитетных деятелей искусства и культуры Российской Федерации.

Конкурсная программа фестиваля  включала в себя 10 направлений: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Видео», «Арт».

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Сызрань

Новости по теме
Полицейские посетили несколько образовательных учреждений: ГБПОУ СПК, ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань, ГБОУ СОШ №9 г. Сызрань, ГБОУ ООШ №11 г.о. Сызрань, ГБОУ ООШ №39 г. Сызрани, ГБОУ ООШ №2 г.о. Октябрьск. 
25 сентября 2025, 17:12
Сызранские транспортные полицейские приняли участие в родительских собраниях, приуроченных ко Дню безопасности
Полицейские посетили несколько образовательных учреждений: ГБПОУ СПК, ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань, ГБОУ СОШ №9 г. Сызрань, ГБОУ ООШ №11 г.о. Сызрань, ГБОУ ООШ №39 г.... Общество
536
В квартире на 4 этаже обнаружили двух погибших мужчин. Еще один мужчина пострадал.
23 сентября 2025, 20:38
В Сызрани горела квартира в МКД на улице Новостроящаяся
В квартире на 4 этаже обнаружили двух погибших мужчин. Еще один мужчина пострадал. Происшествия
705
Подозреваемый, разбив окно кирпичом для привлечения внимания, проник в дом через дверь и начал избивать присутствующих, после чего поджог жилище.
21 сентября 2025, 15:40
В Сызрани задержан мужчина, подозреваемый в убийстве двух лиц путем поджога
Подозреваемый, разбив окно кирпичом для привлечения внимания, проник в дом через дверь и начал избивать присутствующих, после чего поджог жилище. Происшествия
739
В центре внимания
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
198
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
360
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
30 сентября 2025  10:51
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
193
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025  13:59
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
367
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
29 сентября 2025  13:25
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
529
Весь список