99

На XXXIII Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н.Носцовой в направлении «Прыжок выше головы» представлял студент 4 курса Григоршев Роман.

Роман завоевал звание Лауреата 1 степени в составе региональной программы Самарской области «Всё сложится».

Фестиваль профессиональных образовательных организаций прошёл в Ставрополе с 15 по 21 сентября 2025 года и стал одним из массовых молодёжных конкурсных мероприятий в России для студентов ссузов и колледжей.

Фестиваль проходит в рамках 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества в России.

Участниками фестиваля стали 2 000 конкурсантов, прошедших отборочные этапы в образовательных организациях и региональные отборочные этапы, из более 70 регионов России.

Экспертный совет фестиваля включает в себя более 70 членов жюри, авторитетных деятелей искусства и культуры Российской Федерации.

Конкурсная программа фестиваля включала в себя 10 направлений: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Видео», «Арт».

Фото: минкульт СО