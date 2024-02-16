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Россельхознадзор разрешил пяти компаниям из Эквадора поставлять в Россию бананы, сообщил глава ведомства Сергей Данкверт в эфире телеканала "Россия 24", передает РИА Новости.

Он уточнил, что 19 февраля пройдет видеоконференция с контрольной службой южноамериканской страны.

В феврале российское ведомство после выявления мухи-горбатки в эквадорских бананах попросило местные власти приостановить сертификацию пяти экспортеров.

Накануне МИД Эквадора сообщил, что в Москву в ближайшее время отправится делегация для решения возникших проблем.