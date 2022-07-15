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Мероприятия
Росреестр СО: состоится прямая линия с начальником отдела регистрации земельных участков Павелом Найдовским
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Росреестр СО: состоится прямая линия с начальником отдела регистрации земельных участков Павелом Найдовским

15 июля 2022 16:56
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Он ответит на вопросы, связанные с формированием и уточнением границ земельных участков, в том числе в рамках реализации законов о гаражной амнистии и о дачной амнистии 2.0.

18 июля с 15.00 до 16.00 для жителей Самарской области, а также для кадастровых инженеров Управление Росреестра по Самарской области проведет «прямую линию». 

Начальник отдела регистрации земельных участков Управления Росреестра по Самарской области Павел Евгеньевич Найдовский ответит на вопросы, связанные с формированием и уточнением границ земельных участков, в том числе в рамках реализации законов о гаражной амнистии и о дачной амнистии 2.0.

Звоните по телефону 8 (846) 33-22-555, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области

 

Теги: Мероприятия

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