Росреестр СО: состоится прямая линия с начальником отдела регистрации земельных участков Павелом Найдовским

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18 июля с 15.00 до 16.00 для жителей Самарской области, а также для кадастровых инженеров Управление Росреестра по Самарской области проведет «прямую линию».

Начальник отдела регистрации земельных участков Управления Росреестра по Самарской области Павел Евгеньевич Найдовский ответит на вопросы, связанные с формированием и уточнением границ земельных участков, в том числе в рамках реализации законов о гаражной амнистии и о дачной амнистии 2.0.

Звоните по телефону 8 (846) 33-22-555, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области