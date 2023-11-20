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Росреестр СО: самарцы забыли забрать более 500 тысяч пакетов документов на недвижимость

20 ноября 2023 15:12
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В основном жители губернии не забрали закладные, квитанции и договоры.

При получении государственных услуг в сфере недвижимости в многофункциональных центрах готовые документы хранятся 45 календарных дней. Далее они передаются в региональный архив филиала ППК «Роскадастр». Такие документы называются «невостребованными».

С начала года в филиал ППК «Роскадастр» по Самарской области поступило почти 60 тысяч комплектов оригиналов документов на недвижимость. Из них получено правообладателями чуть более 5500 пакетов документов. В основном жители губернии не забрали закладные, квитанции и договоры.

Посредством курьерской доставки, которую осуществляет филиал, заявителям доставлено почти 200 комплектов оригиналов документов. 5437 пакетов забрали лично заявители в офисах филиала. 25 комплектов документов направлены в другие регионы для последующей выдачи заявителям.

Как отметила начальник межрайонного отдела самарского Роскадастра Тамара Наумова, заявителям в МФЦ четко обозначают сроки, когда необходимо подойти за готовыми оригиналами документов. Тем не менее по разным причинам документы остаются невостребованными. На данный момент всего в архиве филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области хранится более 500 тысяч таких бумаг.

Для того, чтобы самарцы смогли получить свои документы по истечении 45 дней, необходимо обратиться в филиал ППК «Роскадастр» по Самарской области и написать соответствующее заявление. Либо воспользоваться сервисом выездного обслуживания Роскадастра и сотрудники филиала доставят ваши документы в удобное для вас место – в офис или домой. Невостребованные документы могут понадобиться гражданам в срочном порядке, например, для оформления кредита или продажи собственности, подачи налоговой декларации.

Информацию по вопросам получения невостребованных документов в Самарской области и оформления курьерской доставки можно получить по номеру телефона 8 (846) 200-50-28, либо обратившись в Ведомственный центр телефонного обслуживания 8-800-100-34-34 (звонок по России бесплатный), сообщает пресс-служба Росреестра СО.

 

Фото предоставлено  пресс-службой Росреестра СО

 

 

Теги: Самара

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