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Росмолодёжь продолжает приём заявок на грантовый конкурс

9 апреля 2024 13:37
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Росмолодёжь продолжает приём заявок на грантовый конкурс

Федеральное агентство по делам молодёжи продолжает приём заявок на конкурс Росмолодёжь.Гранты 1 сезон и даёт возможность получить от 5 000 до 1 млн рублей на реализацию своего проекта. Принять участие могут граждане Российской Федерации от 14 до 35 лет включительно. Подать свой проект необходимо до 12:00 (мск) 30 апреля: https://grants.myrosmol.ru 

Ежегодно молодёжь Самарской области подаёт заявки на всероссийский конкурс молодёжных проектов среди физических лиц «Росмолодёжь.Гранты». Так, в 2023 году от региона в конкурсе приняли участие 320 физических лиц, 16 инициатив были поддержаны и реализованы на территории Самарской области.

«Росмолодёжь предоставляет много возможностей для молодёжи воплотить свои идеи в жизнь. Центр молодёжных проектов Агентства по реализации молодёжной политики Самарской области ежегодно помогает участникам конкурса. Мы проводим обучение, мастер-классы и консультации, чтобы как можно больше молодых людей нашего региона качественно проработали свои проекты и победили в конкурсе. Благодаря этому в 2023 году более 500 проектных инициатив было подано на участие в различных грантовых конкурсах Росмолодёжи, 54 из них получили поддержку. Мы уверены, что в этом году у нас будет ещё больше грантополучателей, а значит еще больше важных социальных проектов будет реализовано для развития Самарской области», отметила координатор Росмолодёжь.Гранты Самарской области, заместитель руководителя Центр поддержки и реализации проектов и программ Агентства по реализации молодёжной политики Самарской области Виктория Хоркина.

На базе Центра молодёжных проектов сформировалось молодёжное проектное сообщество, состоящее из экспертов и амбассадоров Росмолодёжь.Гранты, победителей грантовых конкурсов прошлых лет, а также сотрудников Центра. Участники конкурса Росмолодёжь.Гранты могут получить комплексную поддержку и консультацию по своему проекту от молодёжного проектного сообщества. Подробную информацию по социальному проектированию можно получить в группе Вконтакте «МСО.Проекты» (https://vk.com/knowledgecorporation). 

«Участие в конкурсе Росмолодёжь.Гранты позволяет вывести свой проект на качественно новый уровень. В прошлом году я выиграл грант на реализацию своего проекта «Форум молодых педагогов Похвистневского района». В рамках своего проекта я помогал молодым учителям находить мотивацию продолжать работать в школе и оказывал им психологическую помощь. Я буду принимать участие в конкурсе Росмолодёжь.Гранты в этом году ещё раз. Есть проблема, есть идея, есть проект. Желаю всем участникам внимательно и с любовью работать над своими проектами» — рассказал про свой опыт участие в конкурсе Росмолодежь.Гранты победитель 1 сезона Росмолодёжь.Гранты в 2023 году из Самарской области Андрей Аверин.

Для участия в конкурсе можно подать проект, направленный на решение конкретной социальной проблемы. Инициатива должна быть актуальна для определённой целевой аудитории и не иметь цели извлечь прибыль. Проект можно подать только в одной из 18 номинаций:

• #создавай_возможности – проекты, направленные на организацию занятости  молодежи, в том числе  самозанятости;

• #развивай_среду – проекты, направленные на развитие малых территорий;

• #объединяй – проекты, направленные на поддержку межкультурного диалога и международное сотрудничество;

• #защищай – проекты, направленные на противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде;

• #стирай_границы – проекты, направленные на работу с людьми с ОВЗ;

• #сохраняй_природу – проекты, направленные на экологическое просвещение;

• #двигай_сообщества – проекты, направленные на поддержку и развитие студенческого сообщества ссузов;

• #вдохновляй – проекты, направленные на поддержку творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды;

• #делись_опытом – проекты, направленные на передачу успешного опыта молодежи и на развитие наставничества в молодежной среде;

• #береги – проекты, направленные на содействие развитию гражданской идентичности;

• #открывай_страну – проекты, направленные на развитие туристической привлекательности регионов и молодежного туризма;

• #будь_здоров – проекты, направленные на популяризацию спорта и ЗОЖ;

• #помни – проекты, направленные на сохранение исторической памяти;

• #расскажи_о_главном – проекты, направленные на развитие молодежных медиа;

• #родные_любимые – проекты, направленные на сохранение семейных ценностей;

• #МЫВМЕСТЕ – проекты, направленные на развитие и поддержку добровольчества;

• #Ты_не_один – проекты, направленные на профилактику негативного девиантного поведения и на социализацию молодежи;

• #вклад_в_будущее – молодежные инициативы, направленные на вовлечение молодежи в сферу науки и технологий, в том числе, реализуемые сообществами молодых ученых.

Конкурс проводится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. Nº 1436 «Об утверждении Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета победителям Всероссийского конкурса молодежных проектов» Федеральным агентством по делам молодёжи, в рамках федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» национального проекта «Образование», а также на основании Объявления о проведении в 2024 году Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди физических лиц «Росмолодёжь.Гранты 1 сезон».

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