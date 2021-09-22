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Роскомнадзор приступил к формированию реестра социальных сетей в России

22 сентября 2021 23:25
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Реестр создается для обеспечения действия закона о самоконтроле социальных сетей, который вступил в силу зимой 2021 года.

Роскомнадзор приступил к формированию реестра социальных сетей в России

Роскомнадзор (РКН) приступил к формированию реестра социальных сетей в России. Об этом 22 сентября сообщили в ведомстве, передают "Известия".

«В настоящий момент в реестр социальных сетей включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Соответствующие уведомления о включении в реестр Роскомнадзор направил владельцам указанных интернет-ресурсов», — говорится в опубликованном сообщении РКН.

Реестр создается для обеспечения действия закона о самоконтроле социальных сетей, который вступил в силу зимой 2021 года. По закону соцсети сами должны выявлять и блокировать запрещенную информацию.

«Закон обязывает интернет-ресурсы размещать правила социальных сетей, счетчик посещаемости, электронную форму для обращений пользователей о выявлении противоправной информации, а также ежегодно публиковать отчет о рассмотрении подобных обращений. Соцсети должны уведомлять пользователя об ограничениях к его контенту, принимать меры по предписаниям Роскомнадзора, в том числе отменять введенные меры по ограничению доступа к контенту пользователей», — добавили в РКН.

Отмечается, что владельцы внесенных в реестр соцсетей смогут взаимодействовать с РКН через личный кабинет.

 

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

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