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Роскомнадзор попросил образовательный интернет-сервис Scratch оставить при регистрации для россиян два пола

2 ноября 2022 22:01
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При регистрации российских пользователей, оставить только два варианта пола — мужской и женский.

Роскомнадзор (РКН) обратился к администрации образовательного интернет-сервиса Scratch с просьбой изменить набор данных, собираемых при регистрации российских пользователей, оставив только два варианта пола — мужской и женский. Об этом говорится 2 ноября в сообщении на сайте ведомства, сообщают "Известия".

Также администрация сервиса уведомлена об избыточности собираемых данных, так как в России мужчины и женщины имеют равные права, в том числе на получение образования.

Ранее образовательный сервис Scratch на этапе регистрации стал предлагать пользователям различные варианты выбора пола.

 

Фото:  ru.freepik.com

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