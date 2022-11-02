Роскомнадзор попросил образовательный интернет-сервис Scratch оставить при регистрации для россиян два пола

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Роскомнадзор (РКН) обратился к администрации образовательного интернет-сервиса Scratch с просьбой изменить набор данных, собираемых при регистрации российских пользователей, оставив только два варианта пола — мужской и женский. Об этом говорится 2 ноября в сообщении на сайте ведомства, сообщают "Известия".

Также администрация сервиса уведомлена об избыточности собираемых данных, так как в России мужчины и женщины имеют равные права, в том числе на получение образования.

Ранее образовательный сервис Scratch на этапе регистрации стал предлагать пользователям различные варианты выбора пола.

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