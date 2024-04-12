Роскадастр Самарской области проведет горячую линию по вопросам кадастровой стоимости

142

15 апреля 2024 года с 10.30 до 12.00 филиал ППК «Роскадастр» по Самарской области проведет горячую линию по вопросам, касающимся кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Эксперт филиала поможет разобраться гражданам, где получить сведения о кадастровой стоимости интересующего объекта, что делать, если они не согласны с новой стоимостью и ответит на другие актуальные вопросы.

Проведение консультаций в формате горячей линии способствует росту правовой грамотности населения, что позволяет снизить риски неправильной трактовки законодательства.

Телефон горячей линии: 8(846) 200-50-27