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Роскачество назвало условия для права на раздел имущества в гражданском браке

23 февраля 2024 14:31
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Для раздела имущества в гражданском браке нужны доказательства.

Для того чтобы иметь право претендовать на раздел имущества, находясь в гражданском (неофициальном) браке, нужно иметь доказательства совместного проживания и права на ту или иную собственность. Об этом 23 февраля предупредило Роскачество, пишут "Известия".

Гражданский брак — «бытовой» термин, который не применяется к юридически оформленному союзу, поэтому перед законом у пары, находившейся в семейных отношениях без документов, нет прав, которые присущи зарегистрированным супругам, отметили в ведомстве.

Так, например, в случае рождения у пары ребенка для установления отцовства требуется совместное заявление отца и матери. Также гражданский супруг или супруга не имеет тех же прав по отношению к жизни и здоровью своей второй половины, пишет «Лента.ру». Поэтому для принятия важных медицинских решений или доступа в реанимацию нужно иметь специальный документ, заявили в Роскачестве.

Кроме того, неофициальный брак не означает автоматическое возникновение общей собственности. Таким образом, в случае покупок имущества во время совместного проживания каждый из гражданских супругов владеет только тем имуществом, которое было официально зарегистрировано на него. Для того чтобы избежать недоразумений в случае расставания пары, специалисты Роскачества советуют сразу оформлять при покупках право общей собственности, например, приобретая недвижимость или автомобиль.

Если в отношениях двоих возникли разногласия, пара может обратиться в суд по вопросу раздела имущества. Для доказательства своего права на собственность гражданским мужу и жене потребуется предоставить документальные подтверждения совместного проживания и семейных отношений. Это могут быть показания от родственников, документы об общих затратах, кредитные договоры и другие бумаги, подтверждающие совместную жизнь и имущественные отношения пары.

 

Фото:   ru.freepik.com

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