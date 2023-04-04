Росгвардия информирует об изменениях в оружейном законодательстве

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Ключевой новеллой Федерального закона «Об оружии», вступившей в силу в конце марта 2023 года, стало проведение проверки в отношении граждан РФ, впервые покупающих оружие на основании лицензии на его приобретение, либо представивших заявление на получение лицензий на коллекционирование или экспонирование оружия и патронов к нему. Ее, на основании запроса Росгвардии или ее территориального органа, будут проводить органы внутренних дел и (или) ФСБ. Вынесенное ими заключение может стать основанием для отказа в выдаче лицензии на приобретение оружия.

От проверки освобождаются военнослужащие и представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Проверку также будут проводить в отношении граждан для решения о выдаче разрешения, а также о возврате оружия, изъятого по результатам предыдущей аналогичной проверки. Без запроса Росгвардии такие проверки будут проводиться в отношении тех граждан, кому уже выданы лицензии и (или) разрешения на оружие, если органы внутренних дел или ФСБ при исполнении своих полномочий найдут обстоятельства, которые станут основанием для вынесения заключения о проведении проверки.

Если же представители правоохранительных органов обнаружат сведения «о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности», в выдаче лицензии на оружие гражданину откажут на ближайшие два года. Правда, это решение можно оспорить. Поправки в закон предусматривают механизм судебного обжалования как самого заключения, так и отказа в предоставлении гражданину РФ, в отношении которого вынесено заключение, сведений о полученной о нем информации, либо предоставление таких сведений не в полном объеме.

Кроме того, согласно изменениям в Федеральный закон «Об оружии», вступившим в силу 30 марта, получить лицензии на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия не смогут следующие категории граждан:

– подозреваемые и обвиняемые в совершении умышленного преступления;

– освобожденные от уголовной ответственности судом за совершение умышленного преступления с назначением судебного штрафа либо по основаниям, не дающим право на реабилитацию по уголовно-процессуальному законодательству, пока не пройдет 2 года со дня вступления в силу соответствующего решения суда;

– имеющие снятую или погашенную судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление, а также за умышленное преступление средней тяжести, совершенное с использованием оружия или предметов в качестве него;

– имеющие снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия и патронов к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств;

– привлеченные к административной ответственности за употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача;

– привлеченные к административной ответственности за передачу управления транспортным средством человеку в состоянии алкогольного опьянения, пока не пройдет год со дня привлечения;

– привлеченные к административной ответственности за отказ водителя от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, пока не пройдет год со дня привлечения.

И, наконец, изменится срок рассмотрения заявления о выдаче первой в жизни лицензии на приобретение оружия, на коллекционирование или экспонирование оружия и патронов к нему – он будет составлять 30 рабочих дней.

В случаях, если к сроку истечения 30 рабочих дней со дня приема заявления в подразделение ЛРР заключение либо информация об отсутствии обстоятельств, являющихся основанием для его вынесения, не поступили, принимается решение о выдаче лицензии. Если заключение поступило позже принятия решения о выдаче лицензии на приобретение, такая лицензия подлежит изъятию, а в случае, если гражданин уже успеет к этому моменту приобрести оружие, то вместе с лицензией изымается и оно.