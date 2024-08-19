Росгвардейцы задержали сразу троих тольяттинцев, находящихся в федеральном розыске

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В дневное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии следовал по маршруту патрулирования в Автозаводском районе города Тольятти. Стражи правопорядка обратили внимание на компанию молодых людей, а именно двоих мужчин и девушку, которые вели себя вызывающе и демонстративно игнорировали правила поведения в общественных местах. К тому же, внешне они подходили под описание из ранее полученной ориентировки.



Проверив личности молодых людей по информационным базам данных, росгвардейцы установили, что все они числятся в федеральном розыске: одного из мужчин полицейские разыскивали, как скрывшегося от органов дознания, второго же молодого человека по подозрению в совершении кражи. 25-летняя девушка с июня была объявлена в розыск как без вести пропавшая.

Сотрудники Росгвардии передали задержанных своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области