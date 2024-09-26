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Росгвардейцы провели занятия для сотрудников РЖД в Самаре

26 сентября 2024 14:35
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Подробно инженеры ОМОН остановились на алгоритме действий при обнаружении взрывоопасных предметов и самодельных взрывных устройств.

В рамках практического мероприятия сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Смерч» (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области рассказали представителям Куйбышевского филиала РЖД о том, как нужно действовать при обнаружении взрывоопасных предметов.

Росгвардейцы наглядно продемонстрировали макеты как штатных боеприпасов, которые могут использовать злоумышленники, так и возможные варианты самодельных взрывных устройств. Помимо этого, стражи правопорядка привели основные признаки СВУ, а также возможные способы их установки.

Подробно инженеры ОМОН остановились на алгоритме действий при обнаружении взрывоопасных предметов и самодельных взрывных устройств. Свое выступление бойцы специального подразделения управления Росгвардии по Самарской области дополняли фото- и видеоматериалами.

В завершение мероприятия росгвардейцы ответили на интересующие железнодорожников вопросы, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области

Теги: Мероприятия Самара

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