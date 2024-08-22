Росгвардейцы поздравили жителей Самары с Днем Государственного флага РФ

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Сотрудники Управления Росгвардии по Самарской области поздравили жителей и гостей региональной столицы с Днем Государственного флага Российской Федерации.

Сегодня мы отмечаем важный и значимый праздник — День Государственного флага Российской Федерации. Триколор олицетворяет нашу государственность, единство и исторические традиции. В этом году празднику исполняется 30 лет. Он был учрежден 22 августа 1994 года, а впервые триколор - как символ новой России - был поднят в 1991 году.

В этот день самарские росгвардейцы приняли участие в патриотической акции по раздаче ленточек «Российский триколор» и напомнили горожанам о том, как важно беречь и приумножать те ценности, которые он представляет.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области