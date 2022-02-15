Росгвардейцы поздравили с юбилеем живущего в Тольятти Героя России Александра Стержантова

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15 февраля ветеран войск правопорядка, Герой России Александр Стержантов отмечает 65-летие. В этот день поздравления Командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-полковника Александра Порядина, военного совета и совета ветеранов Приволжского округа войск национальной гвардии России юбиляру передал начальник Центра подготовки личного состава округа полковник Андрей Тряпичников.

- Ваша жизнь - яркий пример служения Отечеству. Вас уважают за смелость и мужество, за внимательное отношение к людям, готовность щедро делиться своим богатым жизненным и служебным опытом. Все эти качества Человека и Офицера снискали Вам заслуженный авторитет. Желаем Вам крепкого здоровья, огромных жизненных сил, счастья и семейного благополучия! - говорится в поздравлении.

33 года назад - последние подразделения Ограниченного контингента советских войск вернулись на Родину из Афганистана, где без малого десять лет, в условиях сложной обстановки советские солдаты и офицеры стойко и мужественно противостояли силам международного терроризма и наркобизнеса. В их числе был и ветеран Росгвардии, Герой России Александр Линович Стержантов. Окончив Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище, служил в Советской армии командиром танкового взвода, потом стал командиром разведывательной роты. Тогда-то и началась его боевая биография. За время службы Александру Стержантову пришлось принять участие и в Афганской войне. В 1989 году - Александр Линович пришел служить во внутренние войска. Здесь перед его глазами прошла вся история становления новой России. К большому сожалению, новая страна рождалась в муках этнических конфликтов, ставшими вехами боевого пути будущего Героя России.

В качестве солдата правопорядка Александр Линович принимал участие в ликвидации межнациональных вооруженных конфликтов в Нагорном Карабахе, Южной и Северной Осетиях, Ингушетии. Бойцам внутренних войск приходилось вставать стеной между народами. В ходе первой чеченской кампании Александр Стержантов участвовал в боях за Грозный, Аргун, Гудермес. Был ранен и вернулся в строй. За подвиг, совершенный им в 1999 году в ходе контртеррористической операции в Дагестане Александру Стержантову было присвоено высокое звание Героя России.