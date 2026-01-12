Я нашел ошибку
7 января 2026 года кошка по кличке Ёнтама стала директором железнодорожной станции Киси в префектуре Вакаяма.
В Японии третью кошку назначили директором железнодорожной станции Киси
По итогам 2025 года по версии Всемирной федерации кошек он добился успеха благодаря уникальной системе подготовки и сильной отечественной школе разведения.
Российский абиссинский кот признан самым титулованным в мире 
Бастрыкин ждет доклад по уголовному делу об испорченном отдыхе постояльцев на турбазе в селе Ташла
Бастрыкин ждет доклад по уголовному делу об испорченном отдыхе постояльцев на турбазе в селе Ташла
Инцидент произошел 7 января, рысь проникла на территорию лагеря из леса.
Результат теста на бешенство поцарапавшей девочку рыси будет готов через 30 дней
Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России
Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России
По словам врио руководителя ГЖИ Георгия Степаняна, всего в новогодние дни в ведомство по различным каналам связи поступило 426 жалоб.
В Самарской области вместе с сотрудниками ГЖИ оценивать работу коммунальщиков будут общественники
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
Экспресс-маршруты  до аэропорта Курумоч в новогодние праздники перевезли 4305 пассажиров
Экспресс-маршруты  до аэропорта Курумоч в новогодние праздники перевезли 4305 пассажиров
Результат теста на бешенство поцарапавшей девочку рыси будет готов через 30 дней

172
Инцидент произошел 7 января, рысь проникла на территорию лагеря из леса.

Тело рыси, скончавшейся вскоре после проникновения на территорию детского спортивного лагеря под Уфой, направили на экспертизу — окончательно утверждать, болело ли животное бешенством, можно будет лишь через месяц. Об этом 12 января «Известиям» сообщили в Государственном комитете Республики Башкортостан по ветеринарии.

«Микроскопия и ПЦР показали отрицательный результат. Также проводится биопроба — это один из наиболее чувствительных и достоверных методов лабораторной диагностики бешенства. Окончательный результат станет известен через 30 дней», — уточнил собеседник.

О нападении рыси на ребенка в детском спортивном лагере «Уфимский сокол» под Уфой стало известно ранее в этот день. Инцидент произошел 7 января, рысь проникла на территорию лагеря из леса.

По факту нападения СК Башкирии возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление лиц, ответственных за организацию безопасности на территории лагеря, и правовую оценку их действий.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина

