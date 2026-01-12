Результат теста на бешенство поцарапавшей девочку рыси будет готов через 30 дней

Тело рыси, скончавшейся вскоре после проникновения на территорию детского спортивного лагеря под Уфой, направили на экспертизу — окончательно утверждать, болело ли животное бешенством, можно будет лишь через месяц. Об этом 12 января «Известиям» сообщили в Государственном комитете Республики Башкортостан по ветеринарии.

«Микроскопия и ПЦР показали отрицательный результат. Также проводится биопроба — это один из наиболее чувствительных и достоверных методов лабораторной диагностики бешенства. Окончательный результат станет известен через 30 дней», — уточнил собеседник.

О нападении рыси на ребенка в детском спортивном лагере «Уфимский сокол» под Уфой стало известно ранее в этот день. Инцидент произошел 7 января, рысь проникла на территорию лагеря из леса.

По факту нападения СК Башкирии возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление лиц, ответственных за организацию безопасности на территории лагеря, и правовую оценку их действий.

Фото: freepik.com