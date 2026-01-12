рысь напала на ребенка в детском лагере под Уфой

В Башкирии рысь напала и искусала ребенка на территории детского спортивного лагеря "Уфимский сокол", сообщает Telegram-канал SHOT. Специалисты считают, что у животного было бешенство в тяжелой форме.

Отмечается, что зверь вел себя неадекватно, выглядел, будто задыхался, и ел снег.

"Дикая кошка зашла на территорию спортивного лагеря "Уфимский сокол" из леса, набросилась на 12-летнюю девочку и начала ее кусать. Сотрудники быстро среагировали. Изолировали ребенка от зверя", – говорится в сообщении источника.

Указывается, что на место оперативно прибыли представители экстренных служб, в том числе медики и сотрудники полиции, а также специалисты Росприроднадзора и центра реабилитации диких животных. Рысь была найдена недалеко от лагеря, однако помочь ей оказалось невозможно, она умерла на глазах у людей до того, как ее попытались усыпить для осмотра.

По данным Telegram-канала, с пострадавшей все в порядке, укусы оказались неглубокими. Девочка получает необходимую терапию, пишет Смотрим.