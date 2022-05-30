Реже всего в Самаре курят программисты, чаще всего — курьеры

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31 мая отмечается Всемирный день без табака. Заядлые курильщики в Самаре сегодня чаще всего встречаются среди курьеров: из них курят 45% мужчин и 34% женщин. Тех, кому удалось бросить курить, больше всего среди мужчин-водителей, женщин-курьеров и юристов, согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Среди мужчин больше всего курильщиков в Самаре — среди курьеров (45%), администраторов (42%), квалифицированных рабочих (40%), кладовщиков (38%) и операторов call-центров (33%). Среди женщин чаще всего курят опять же курьеры (34%), официантки (22%), PR-менеджеры (21%), маркетологи (23%), кладовщицы и менеджеры по закупкам (по 20%).



Проявить силу воли и бросить курить бывает непросто, и тех, кому это удалось, больше всего среди мужчин-водителей (51%), менеджеров по продажам (44%), системных администраторов (43%), медбратьев (41%) и HR-менеджеров (40%). Среди женщин об успешном преодолении пагубной привычки чаще всего сообщают курьеры (35%), офис-менеджеры (35%), водители (32%) и продавцы (31%).



Не курящих ни в прошлом, ни сейчас мужчин больше всего среди программистов (77%), учителей, главных бухгалтеров (по 67%), менеджеров по логистике (62%), диспетчеров (55%) и аналитиков (53%). Те, кто никогда не курил и не курит, чаще всего встречаются среди женщин-учителей (82%), воспитателей, врачей и фармацевтов (по 77%), секретарей (74%) и дизайнеров (72%).



Время проведения: 27 апреля — 18 мая 2022 года