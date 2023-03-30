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Ресурсный центр добровольчества региона обучит волонтёров эффективному менеджменту и дизайн-мышлению

30 марта 2023 14:09
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Программа обучения организаторов волонтёрской деятельности состоит из двух этапов: онлайн-модуль и очная «Школа Добро.Университет».

В Самарской области стартовала обучающая программа для организаторов волонтёрской деятельности и добровольцев. Самые активные участники обучения смогут стать частью федерального проекта «Школа Добро.Университет» и в очном формате поработать с федеральными тренерами Ассоциации волонтёрских центров.

В губернии организатором образовательной программы выступил региональный Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества.

Развитие добровольчества - это задача, поставленная губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, который лично принимает участие во всех вопросах, связанных с поддержкой волонтёрства на уровне региона. Самарская область – один из лидеров добровольчества в стране: более 150 тысяч человек принимают участие в волонтерской деятельности. Губерния четыре года подряд становилась победителем во Всероссийском конкурсе «Регион добрых дел».

Программа обучения организаторов волонтёрской деятельности состоит из двух этапов: онлайн-модуль и очная «Школа Добро.Университет».

Онлайн-модуль обучения, проходит с 27 марта по 7 апреля 2023 года. В рамках обучающих мероприятий пройдут лекции и семинары, на которых участники познакомятся с наиболее эффективными моделями волонтёрской деятельности, особенностями менеджмента волонтёрских организаций, планирования и реализации обучающих программ, привлечения ресурсов, поговорят о формировании команд и внутренней культуре волонтёрских объединений, дизайн-мышлении и сторителлинге. Также в ходе обучения эксперты презентуют успешные региональные добровольческие практики и проекты. Кроме того, во время обучения участники рассмотрят актуальные направления региональной и федеральной повестки в сфере добровольчества и узнают особенности ключевой добровольческой платформы DOBRO.ru.

Участники, успешно прошедшие онлайн обучение, в конце апреля 2023 года будут приглашены на очные трехдневные интенсивы по программе «Школы «Добро.Университета» на площадке Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества.

«Школа Добро.Университета» – федеральный сетевой образовательный проект Ассоциации волонтёрских центров России, направленный на внедрение единых стандартов обучения участников добровольческой деятельности. Образовательная программа «Школа Добро.Университета» реализуется по двум уровням: «Волонтёры» и «Организаторы добровольческой деятельности». Весной 2023 года обучение по программе Школы пройдут 130 представителей сферы добровольчества Самарской области.

«Школа Добро.Университет» пройдёт в регионе уже во второй раз. В 2022 году более 130 волонтёров и организаторов прошли обучение, смогли повысить свои компетенции и квалификацию в сфере организации волонтерской деятельности. Сейчас участники прошлого сезона Школы активно участвуют в развитии добровольческих проектов региона и крупных региональных и федеральных программах и мероприятиях.

«Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества Самарской области проводит различные программы и проекты по обучению добровольцев и организаторов волонтёрской деятельности в Самарской области уже не первый год. Это позволяет не только развивать компетенции участников движения, но и повышать эффективность деятельности волонтерских центров и организаций, качество оказания добровольческих услуг. Особенно важно, что на таких программах участники получают знания и навыки, которые помогают развиваться не только в сфере добровольчества, но и способствуют личностному росту участников, их продвижению и самореализации в профессиональной деятельности», — отметила Юлия Рябева, руководитель Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области.

Обучающие мероприятия реализуются при поддержке департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области в рамках Федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

 

 

Теги: Самара

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