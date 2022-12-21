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Рекордное количество фейков было выявлено в России в 2022 году

21 декабря 2022 12:52
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Рекордное количество фейков было выявлено в России в 2022 году

В 2022 году страна столкнулась с самой массированной информационной атакой. Количество уникальных фейков достигло 3,7 тысяч, а число их упоминаний превысило 9,3 миллиона. Таким образом, по сравнению с прошлым годом количество недостоверной информации в Интернете в этом году выросло в 6 раз.

О способах противодействия распространению фейков и наращивании инфраструктуры для борьбы с ними рассказал на площадке МИА «Россия сегодня».

                    «Более 60% пользователей Сети встречают фейки не реже раза в неделю, – рассказал генеральный директор АНО «Диалог Регионы» и АНО «Диалог» Владимир Табак. - Наиболее популярные фейки: постановочные или архивные фото и видео, поддельные документы, намеренное искажение информации. Фейки становятся все более правдоподобными, что размывает границу доверия пользователя к каналам коммуникации и подчеркивает необходимость устранения недостоверной информации».

Как проверить информацию и отличить правду от фейка?

В этом году АНО «Диалог» запустила фактчекинговую платформу «Лапша Медиа» которая предоставляет квалифицированную оценку фейков экспертами, ведущими СМИ и вузами.

            «Команда платформы регулярно публикует разоблачения актуальных фейковых новостей, а чат-боты внутри Лапши дают возможность каждому пользователю прислать любой материал на проверку экспертам, – рассказал руководитель Центра управления регионом Самарской области Сергей Рыжиков. - Подробный разбор материала можно получить уже в течении суток».

С момента запуска платформы специалистам поступило более 85 тысяч запросов на проверку публикаций и сообщений.

Запрос можно отправить через форму на сайте или чат-ботов в Telegram, Viber и «ВКонтакте».

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