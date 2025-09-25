Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре

136

В Самаре началась регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти, который в этом году пройдет уже в 15-й раз и состоится 7 ноября на площади Куйбышева.

Традиционно он будет посвящен событиям 1941 года – легендарному военному параду, проходившему в Куйбышеве (Самаре) – запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны.

Основная тема Парада Памяти 2025 года – «Герои спорта на войне».

Стать волонтерами могут все желающие старше 16 лет. Для этого необходимо до 20 октября пройти регистрацию по ссылке vk.cc/cPMG9H. После этого необходимо будет посетить организационное собрание, о дате которого будет сообщено дополнительно.