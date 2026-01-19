медиана предлагаемой зарплаты в Самарской области составила 69,5 тыс. рублей

Эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали ключевые показатели рынка труда Самарской области по итогам декабря, оценив уровень спроса, предложения и заработных плат в регионе.
В декабре, перед новогодними праздниками, работодатели Самарской области разместили почти 19 тыс. вакансий на hh.ru, что составляет 12% от общего объёма предложений в Приволжском федеральном округе. Таким образом, Самарская область вошла в тройку лидеров ПФО по уровню спроса на кадры по итогам декабря.
Наибольший спрос в регионе пришёлся на операторов производственных линий — для них было открыто 1,1 тыс. вакансий, что соответствует 8% от общего объёма предложений. Вторую позицию заняли водители: работодатели создали 0,9 тыс. новых рабочих мест (6%). В пятёрку наиболее востребованных профессий также вошли продавцы-консультанты и кассиры (6%), упаковщики (5%) и менеджеры по продажам (5%).
Топ-10 наиболее востребованных специалистов, декабрь, Самарская область
|
Специализация
|
Кол-во вакансий
|
Доля от общего спроса
|
1
|
Оператор производственной линии
|
1110
|
8%
|
2
|
Водитель
|
900
|
6%
|
3
|
Продавец-консультант, продавец-кассир
|
880
|
6%
|
4
|
Упаковщик, комплектовщик
|
775
|
5%
|
5
|
Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами
|
710
|
5%
|
6
|
Курьер
|
410
|
3%
|
7
|
Электромонтажник
|
380
|
3%
|
8
|
Повар, пекарь, кондитер
|
370
|
3%
|
9
|
Разнорабочий
|
370
|
3%
|
10
|
Врач
|
310
|
2%
«В декабре соискатели разместили более 46 тыс. активных резюме. Наибольший интерес они проявляли к позициям менеджера по продажам, администратора, водителя, упаковщика и бухгалтера», — говорит Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.
По итогам декабря медиана предлагаемой заработной платы в вакансиях в Самарской области составила 69,5 тыс. рублей, тогда как медианный уровень зарплатных ожиданий — 70 тыс. рублей. Для сравнения, медиана предлагаемой зарплаты в Приволжском федеральном округе в целом достигла 74,7 тыс. рублей.