МВД: мошенники отправляют письма с запросом на обновление электронной почты
41% самарцев считают, что для достижения результатов в работе им не нужна ни критика, ни похвала
За сутки 18 января в Самаре вывезли 4 118 тонн снега
Работу детских садов в России могут продлить до 20.00
Российских туристов предупредили о суровых законах в Таиланде
медиана предлагаемой зарплаты в Самарской области составила 69,5 тыс. рублей
С начала года банки ограничили доступ к миллионам карт и счетов россиян
На Солнце происходит мощная вспышка с высокой вероятностью воздействия на Землю
Медиана предлагаемой зарплаты в Самарской области составила 69,5 тыс. рублей

Эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали ключевые показатели рынка труда Самарской области по итогам декабря, оценив уровень спроса, предложения и заработных плат в регионе.
 

В декабре, перед новогодними праздниками, работодатели Самарской области разместили почти 19 тыс. вакансий на hh.ru, что составляет 12% от общего объёма предложений в Приволжском федеральном округе. Таким образом, Самарская область вошла в тройку лидеров ПФО по уровню спроса на кадры по итогам декабря.
 

Наибольший спрос в регионе пришёлся на операторов производственных линий — для них было открыто 1,1 тыс. вакансий, что соответствует 8% от общего объёма предложений. Вторую позицию заняли водители: работодатели создали 0,9 тыс. новых рабочих мест (6%). В пятёрку наиболее востребованных профессий также вошли продавцы-консультанты и кассиры (6%), упаковщики (5%) и менеджеры по продажам (5%).
 

Топ-10 наиболее востребованных специалистов, декабрь, Самарская область

 

Специализация

Кол-во вакансий

Доля от общего спроса

1

Оператор производственной линии

1110

8%

2

Водитель

900

6%

3

Продавец-консультант, продавец-кассир

880

6%

4

Упаковщик, комплектовщик

775

5%

5

Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами

710

5%

6

Курьер

410

3%

7

Электромонтажник

380

3%

8

Повар, пекарь, кондитер

370

3%

9

Разнорабочий

370

3%

10

Врач

310

2%

«В декабре соискатели разместили более 46 тыс. активных резюме. Наибольший интерес они проявляли к позициям менеджера по продажам, администратора, водителя, упаковщика и бухгалтера», — говорит Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.
 

По итогам декабря медиана предлагаемой заработной платы в вакансиях в Самарской области составила 69,5 тыс. рублей, тогда как медианный уровень зарплатных ожиданий — 70 тыс. рублей. Для сравнения, медиана предлагаемой зарплаты в Приволжском федеральном округе в целом достигла 74,7 тыс. рублей.

