медиана предлагаемой зарплаты в Самарской области составила 69,5 тыс. рублей

Эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали ключевые показатели рынка труда Самарской области по итогам декабря, оценив уровень спроса, предложения и заработных плат в регионе.



В декабре, перед новогодними праздниками, работодатели Самарской области разместили почти 19 тыс. вакансий на hh.ru, что составляет 12% от общего объёма предложений в Приволжском федеральном округе. Таким образом, Самарская область вошла в тройку лидеров ПФО по уровню спроса на кадры по итогам декабря.



Наибольший спрос в регионе пришёлся на операторов производственных линий — для них было открыто 1,1 тыс. вакансий, что соответствует 8% от общего объёма предложений. Вторую позицию заняли водители: работодатели создали 0,9 тыс. новых рабочих мест (6%). В пятёрку наиболее востребованных профессий также вошли продавцы-консультанты и кассиры (6%), упаковщики (5%) и менеджеры по продажам (5%).



Топ-10 наиболее востребованных специалистов, декабрь, Самарская область

Специализация Кол-во вакансий Доля от общего спроса 1 Оператор производственной линии 1110 8% 2 Водитель 900 6% 3 Продавец-консультант, продавец-кассир 880 6% 4 Упаковщик, комплектовщик 775 5% 5 Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами 710 5% 6 Курьер 410 3% 7 Электромонтажник 380 3% 8 Повар, пекарь, кондитер 370 3% 9 Разнорабочий 370 3% 10 Врач 310 2%

«В декабре соискатели разместили более 46 тыс. активных резюме. Наибольший интерес они проявляли к позициям менеджера по продажам, администратора, водителя, упаковщика и бухгалтера», — говорит Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.



По итогам декабря медиана предлагаемой заработной платы в вакансиях в Самарской области составила 69,5 тыс. рублей, тогда как медианный уровень зарплатных ожиданий — 70 тыс. рублей. Для сравнения, медиана предлагаемой зарплаты в Приволжском федеральном округе в целом достигла 74,7 тыс. рублей.