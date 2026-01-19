Российских туристов предупредили о суровых законах в Таиланде

Таиланд является «раем, где все запрещено». Об этом на своей странице заявил российский тревел-блогер, пишет Газета.

По его словам, в королевстве действуют санкции даже за курение вейпа или айкоса. Их ввоз и хранение тоже запрещены.

Также блогер заявил, что в этой стране сбор кораллов является нарушением экологического закона, а кормление рыб — вмешательством в экосистему. Все это карается штрафами и депортацией. Помимо этого, мужчинам с голым торсом на улице и загорающим топлес женщинам грозит штраф за неуважение к культуре.

Как подчеркнул блогер, в Таиланде законы суровы по отношению к туристам.

«То, что вам кажется мелочью, для них — преступление. Отдых легко превращается в кошмар», — написал блогер.

Кроме того, в Таиланде жителям и иностранцам нельзя мять купюры, ронять их на землю и даже случайно наступать на них, потому что там изображен монарх. За это можно получить тюремный срок.