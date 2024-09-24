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Регионы начали обсуждение нового закона о местном самоуправлении
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Регионы начали обсуждение нового закона о местном самоуправлении

24 сентября 2024 14:31
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В режиме ВКС к муниципальному диалогу были подключены все 89 регионов страны.

На площадке Ассоциации МСУ дан старт обсуждению проекта федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Речь идет о выстраивании системы местного самоуправлении – самого близкого и понятного людям уровня власти, как сообщает ТАСС.

В режиме ВКС к муниципальному диалогу были подключены все 89 регионов страны. Трансляцию просмотрели более 4,5 тысяч участников. Совет Думы установил месячный срок для представления поправок к тексту законопроекта.

«Сегодня мы можем констатировать: муниципалы перестали быть сторонними наблюдателями, они - полноценные участники процесса, вовлеченные в законотворческую деятельность. Начатый на площадке ВАРМСУ сбор инициатив и предложений с мест позволит сделать законопроект максимально функциональным. Здесь и сейчас мы создаем механизм для эффективной работы муниципального сообщества на благо жителей», - подчеркнула сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева.

По сути, принимается новый закон о местном самоуправлении, а ВАРМСУ доверили курировать процесс сбора идей, предложений и инициатив с мест.

Недавно ВАРМСУ получила на законодательном уровне статус единой организации, представляющей интересы муниципального сообщества России на всех уровнях власти, включая международные отношения. Ассоциация является ключевой площадкой для поддержки всех муниципальных инициатив. Более того, многие главы видят в организации главного защитника интересов муниципального сообщества.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Россия

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