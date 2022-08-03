Региональный центр Росстандарта в Самарской области объединяет вокруг себя пивоваров России

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На фоне повсеместного ужесточения требований к производству пивной продукции, в Самаре производители пива совместно с представителями Росстандарта обсуждают качество и безопасность популярного напитка. Во времена Альфреда Фон Вакано, Самара уже была для многих российских пивоваров своеобразным эталоном по производству пива. И сейчас, во время жестких требований и стандартов – Самара вновь собирает производственников, чтобы обсудить, рассказать и помочь… Именно так можно коротко сказать о событии, которое завершилось буквально вчера и стало отправной точкой для выстраивания новых горизонтальных связей и новых контактов пивоваров с государственными структурами. А в том, что именно с госструктурами сейчас и нужно сотрудничать ни у кого сомнений уже нет.



Как отметил, открывая конференцию, директор ФБУ «Самарский ЦСМ» Олег Жадаев «любой кризис – это не только проблемы, но и возможности», поэтому российские предприятия должны оперативно занимать те ниши, которые высвобождают иностранные компании, покидающие рынок РФ. Вот почему, сегодня, вопросы конкурентоспособности таких предприятий выходят на первый план» Центры Росстандарта в регионах готовы помогать таким компаниям с сертификацией и испытаниями продукции. О безопасности и качестве продукции говорили и представители надзорных органов, так заместитель начальника отдела по гигиене питания Роспотребнадзора Ирина Борманжинова сообщила о возможности профилактических проверок с рекомендациями, а не с протоколами, которые проводятся по заявке самих производителей. Действенная мера, по мнению производственников…



Пивовары со всей страны собрались в Самаре не случайно. Региональный центр Росстандарта в Самарской области (ФБУ «Самарский ЦСМ»), являясь проводником государственной политики в сфере стандартизации и метрологии, предлагает серьезную помощь в достижении нужных результатов. Это то, о чем производителям можно было только мечтать – комплексная помощь в испытаниях и сертификации продукции, внедрении и сертификации системы менеджмента безопасности пищевых продуктов на соответствие ГОСТ Р ИСО 22000-2019 (ISO 22000:2018), и во внедрении бережливого производства. Мощная экспертная площадка в Самаре собрала пивоваров не только из Самарской области, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, с Челябинска и Перми, Ульяновска, Димитровграда, Саратова, Урала, Абхазии – других городов и регионов России. Представительность собрания максимальная – в списке компаний известные имена со своей историей и аудиторией поклонников: ГК Геллерт, ООО «Варница», ООО «Пивоваренная компания Балтика», «Русская Чарка», «Злата подкова», «Крафтовая пивоварня Сергея Миронова», «ЛискарЪ», «BeeerCraft», «BIER FABRIEK», Гессен и многие другие, - всего в конференции приняли участие около 100 специалистов, представляющих реальные производственные компании.

Как отметила начальник испытательной лаборатории ФБУ «Самарский ЦСМ» Наталья Кварацхелия, «приехали специалисты, которые реально занимаются производством, которым важно, чтобы их продукция соответствовала стандартам по качеству и безопасности, и которые хорошо знают, какие требования предъявляет ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». С такими людьми очень приятно иметь дело, поскольку мы с ними общаемся на одном языке»



В течение двух дней пивовары обменивались опытом и внимательно слушали экспертов, открывали для себя новые возможности и говорили о главном – о качестве и безопасности продукции. По итогам работы этой экспертной площадки намечен целый ряд важных мероприятий, включающих в себя сертификацию и испытания продукции на базе Самарского ЦСМ и других региональных центров Росстандарта. Новые требования нового времени, подбор качественного сырья, работа с поставщиками и государственный контроль на каждом этапе производства – это залог не только успешного бизнеса, но и сохранения здоровья тех, кто отдает предпочтение популярному напитку с многовековой историей.