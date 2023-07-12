Региональная Госавтоинспекция: пользователь СИМ – полноценный участник дорожного движения

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В летний период появляется много планов и возможностей проведения досуга на свежем воздухе. Многие предпочитают в эту пору пользоваться средствами индивидуальной мобильности.



В связи с этим региональная Госавтоинспекция напоминает, что безопасность превыше всего. Пользователь СИМ – полноценный участник дорожного движения.

При использовании СИМ соблюдайте правила безопасности:

- используйте защитную экипировку: велошлем, наколенники и налокотники,

- соблюдайте безопасную дистанцию до любых объектов или предметов во избежание столкновений и несчастных случаев,

- сохраняйте безопасную скорость, останавливайтесь плавно и аккуратно,

- во время движения не пользуйтесь мобильным телефоном и другими гаджетами,

- откажитесь от управления при недостаточной освещенности, при больших скоплениях людей,

- вовремя заряжайте аккумулятор устройства,

- используйте световозращающие элементы, чтобы быть заметными,

- соблюдайте ПДД.

Госавтоинспекция обращается к родителям: покупая ребенку средства индивидуальной мобильности, объясните основные правила безопасного поведения на улице во время катания. Помните, неукоснительное их соблюдение – это залог сохранения жизни и здоровья ваших детей, сообщает пресс-служба ГИБДД СО.

Фото: пресс-служба ГИБДД СО