Ребята из Самарской области посетили Новогоднюю Ёлку полномочного представителя Президента в ПФО

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26 декабря 2022 года в Нижнем Новгороде состоялась традиционная Новогодняя Ёлка полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Праздничное мероприятие посетили около тысячи детей из регионов Приволжского федерального округа.

На главную окружную ёлку приглашены воспитанники детских домов и школ-интернатов, победители и лауреаты всероссийских предметных олимпиад, соревнований и конкурсов, окружных общественных проектов, дети из многодетных семей, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, участников специальной военной операции.

На окружную Новогоднюю Ёлку были приглашены и ребята из Самарской области, в основном это дети военнослужащих, участников специальной военной операции и дети из многодетных семей, отличившихся в общественной деятельности.

Традиция проводить в округе Новогоднюю Елку полномочного представителя Президента России в ПФО соблюдается на протяжении нескольких лет.

«Мы пригласили ребят, которые принимали самое активное участие во всех наших общественных проектах. Новый год – это самое настоящее волшебство, это время чудес и хорошего настроения. Каждый ребенок верит, что невероятные мечты сбываются, а сказки становятся реальностью. И такой праздник мы постарались сегодня устроить для ребят из регионов Приволжского федерального округа», – отметил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

Окружной праздник прошел в Нижегородской государственной академической филармонии имени М. Ростроповича. Юных гостей ожидало уникальное новогоднее шоу – представление «Снежная королева». Впервые на сцене филармонии можно было увидеть спецэффекты, благодаря которым персонажи «оживали буквально повсюду». Зрители смогли насладиться лихо закрученным сюжетом и яркими образами.

Кроме новогоднего представления организаторы окружного мероприятия подготовили для ребят, приехавших из разных регионов Приволжья, обширную культурную программу – обзорную экскурсию по Нижнему Новгороду с посещением Нижегородского кремля, резиденции Деда мороза на Нижегородской Ярмарке, планетария и парка «Швейцария».

В завершении праздника все дети получили сладкие новогодние подарки.