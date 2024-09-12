«Разговоры о важном»: в СОУНБ пройдёт встреча, посвящённая военной психологии

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17 августа в 12:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится встреча с московским психологом, кандидатом психологических наук Верой Ряшиной – мамой Героя России Андрея Рябцева. (12+)

Её сын, гвардии лейтенант Андрей Рябцев, служил в самарской воинской части – 15-й отдельной мотострелковой бригаде. Он принимал участие в специальной военной операции с самых первых дней её проведения, был несколько раз ранен, неоднократно отмечался командованием за проявленную доблесть и мужество. В октябре 2023 года герой погиб при освобождении Авдеевки, участвуя в штурме укреплённых позиций.

Психолог по профессии, после тяжёлой утраты Вера Ряшина поставила перед собой благородную цель – поддерживать тех, чьи души были покалечены войной. Она посвятила себя работе с людьми, страдающими боевыми стрессовыми расстройствами и посттравматическими стрессовыми расстройствами.

В ходе предстоящей беседы Вера Викторовна расскажет о своём опыте работы с военнослужащими, а также о том, как профильные специалисты помогают солдатам и офицерам справиться с грузом психологических последствий участия в боевых действиях.

Встреча с Верой Ряшиной пройдёт в рамках «Разговоров о важном» – части проекта публичных библиотек Самарской области «Сила в правде». О новых событиях проекта можно будет узнать в социальных сетях СОУНБ (VK, Telegram).

17 сентября в 12:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, конференц-зал (1 этаж).

Вход свободный!

Фото: пресс-служба СОУНБ