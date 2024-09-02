Я нашел ошибку
Главные новости:
Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке.
6 сентября в Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах
Они встретились со студентами и преподавателями вузов региона.
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков и руководитель Самарской области Вячеслав Федорищев обсудили развитие вузов региона
Елена Лапушкина приняла участие в торжественной линейке в школе №163
2 сентября во всех школах Самары состоялись торжественные линейки, посвященные Дню знаний
Он посетил Центр серийного производства СамГМУ, где ознакомился с производственными мощностями и инновационными разработками университета.
В День знаний СамГМУ посетил Министр науки и высшего образования РФ
В августе отправлено более 2 млн пассажиров, что на 2,1% выше аналогичного периода прошлого года.
Перевозки пассажиров на Куйбышевской железной дороге выросли на 9% за 8 месяцев
Конкурсный отбор на включение в состав молодежного правительства Самарской области продлён до 14 сентября.
В регионе продлен конкурсный отбор на включение в состав молодежного правительства СО
Смотрите на этой неделе.
Расписание сеансов в бесплатном кинотеатре под открытым небом "Филин"
Глава Минобрнауки и руководитель 63-го региона Вячеслав Федорищев посетили Самарский университет им. Королева.
В Самарскую область с рабочей поездкой прибыл министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.19
-0.26
EUR 100.76
-1.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Расписание сеансов в бесплатном кинотеатре под открытым небом "Филин"
В Самаре 31 августа пройдет арт-фестиваль «Живописный город: Улицы в золотом»
В СОУНБ пройдёт творческая встреча с тольяттинским фотографом и путешественником Игорем Кобцем
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Расписание сеансов в бесплатном кинотеатре под открытым небом "Филин"

2 сентября 2024 17:08
150
Смотрите на этой неделе.

Расписание сеансов в бесплатном кинотеатре под открытым небом "Филин" на эту неделю:

2, 3 сентября — технические дни

4 сентября:
17.00-18.10 Меня приводит в движение свет, 2023г 6+ (документальный фильм от «Соль земли» https://vk.com/solzemlifest)
18.15-19.35 Карнавальная ночь, 1956г 0+
19.45-21.30 Шоу Трумана, 1998г 18+

5 сентября:
17.30-19.00 Уральские дерби, 2022г 16+ (документальный фильм от «Соль земли» https://vk.com/solzemlifest)
19.10-21.30 Форрест Гамп, 1994г 18+

6 сентября:
18.00-20.15 Движение вверх, 2017г 6+
20.25-21.50 Достучаться до небес, 1997г 18+

7 сентября:
16.30-17.50 Самая обаятельная и привлекательная, 1985г 18+
18.00-20.10 Шерлок Холмс, 2009г 12+
20.20-22.00 Грязные танцы, 1987г 12+

8 сентября:
20.00-22.00 Король Лев, 2019г 6+

 

Фото: "Самарская набережная"

 

Теги: Мероприятия Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В ходе беседы Игорь Кобец покажет свои новые фотографии, а также расскажет об интересных туристических маршрутах нашей страны.
30 августа 2024, 19:11
В СОУНБ пройдёт творческая встреча с тольяттинским фотографом и путешественником Игорем Кобцем
В ходе беседы Игорь Кобец покажет свои новые фотографии, а также расскажет об интересных туристических маршрутах нашей страны. Общество
941
Насыщенную программу для гостей организовал Совет ветеранов совместно с полицейскими областного главка.
26 августа 2024, 16:01
Самара встретила делегацию ветеранов МВД Свердловской области
Насыщенную программу для гостей организовал Совет ветеранов совместно с полицейскими областного главка. Общество
878
Смотрите на этой неделе.
26 августа 2024, 14:29
Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом «Филин»
Смотрите на этой неделе. Общество
1738
В центре внимания
Они встретились со студентами и преподавателями вузов региона.
2 сентября 2024  18:34
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков и руководитель Самарской области Вячеслав Федорищев обсудили развитие вузов региона
38
В Самарской области открылись 18 специализированных классов в рамках нацпроекта БАС
2 сентября 2024  12:31
В Самарской области открылись 18 специализированных классов в рамках нацпроекта БАС
226
Глава региона Вячеслав Федорищев в день начала нового учебного года обратился к учащимся школы № 68.
2 сентября 2024  09:35
Глава региона Вячеслав Федорищев в день начала нового учебного года обратился к учащимся школы №68
665
В воскресенье, 1 сентября, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев работает в Новокуйбышевске.
1 сентября 2024  17:43
Развитие региона и решение проблем горожан: Вячеслав Федорищев встретился с жителями Новокуйбышевска
1087
Сейчас техническая готовность составляет 63%.
1 сентября 2024  14:54
Вячеслав Федорищев проинспектировал ход строительства нового здания театра «Грань»
523
Весь список