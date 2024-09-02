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Расписание сеансов в бесплатном кинотеатре под открытым небом "Филин" на эту неделю:



2, 3 сентября — технические дни



4 сентября:

17.00-18.10 Меня приводит в движение свет, 2023г 6+ (документальный фильм от «Соль земли» https://vk.com/solzemlifest)

18.15-19.35 Карнавальная ночь, 1956г 0+

19.45-21.30 Шоу Трумана, 1998г 18+



5 сентября:

17.30-19.00 Уральские дерби, 2022г 16+ (документальный фильм от «Соль земли» https://vk.com/solzemlifest)

19.10-21.30 Форрест Гамп, 1994г 18+



6 сентября:

18.00-20.15 Движение вверх, 2017г 6+

20.25-21.50 Достучаться до небес, 1997г 18+



7 сентября:

16.30-17.50 Самая обаятельная и привлекательная, 1985г 18+

18.00-20.10 Шерлок Холмс, 2009г 12+

20.20-22.00 Грязные танцы, 1987г 12+



8 сентября:

20.00-22.00 Король Лев, 2019г 6+

Фото: "Самарская набережная"