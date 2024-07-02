Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом «Филин» на эту неделю

96

3 июля:

17:00 – 19:00 В августе 44-ого, 2000г 18+

19:10 – 20:30 Инспектор ГАИ, 1982г 18+

20:40 – 21:50 5 см в секунду, 2007г 12+



4 июля (Детский день) :

18:45 – 18:55 Непослушный котёнок, 1953г 0+

19:00 – 19:50 Человечка нарисовал я, 1960г 6+

20:00 – 21:30 Морозко, 1964г 0+



5 июля:

16:45 – 18:30 Кто подставил кролика Роджера?, 1988г 6+

18:40 – 20:40 Назад в будущее, 1985г 12+

20:45 – 23:00 Танцор диско, 1982г 12+



6 июля:

18:00 – 19:00 Женщины Алтая, 2022г 6+ (фильм документальный из программы МКФ «Соль земли»)

19:10 – 20:30 Тридцать три, 1965г 12+

20:40 – 22:30 Искатели приключений, 1966г 12+



7 июля:

19:15 – 20:20 Бронекатер, 2020г 12+

20:30 – 22:00 Торпедоносцы, 1983г 12+



8 июля – награждение участников конкурса «Моя набережная», показ фильма «Любовь и голуби», 1985г 12+

Фото: пресс-служба правительства СО