 Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом «Филин» на эту неделю

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11,12 сентября — технические дни.



13 сентября:



16.00-17.40 Один вдох, 2020г 12+

17.50-20.00 Форма голоса, 2016г 12+

20.10-22.25 Матрица, 1999г 16+



14 сентября:



17.00-18.30 Влюбись в меня, если осмелишься, 2003г 12+

18.40-20.30 Монах и бес, 2016г 12+

20.40-22.30 Терминатор, 1984г 16+



15 сентября:



15.40-17.40 Притворись моей женой, 2011г 12+

17.50-19.30 Брат, 1997г 16+

19.30-19.45 Сюрприз от https://vk.com/perchini_samara

19.45-22.35 Интерслеллар, 2014г 16+



16 сентября:



16.00-17.50 Остров сокровищ, 1988г 6+

18.00-18.30 Дневник мотоциклистов «Богатырская слобода» 12+ (телеканал «Губерния»)

18.30-18.45 Сюрприз от https://vk.com/perchini_samara

18.45-20.30 Безумно влюбленный, 1981г 0+

20.40-22.50 Белый плен, 2005г 12+



17 сентября (Детский день):



16.00-17.40 Синяя птица, 1976г 6+

17.50-19.50 Король Лев, 2019г 6+

20.00-22.20 Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины, 2003г 12+



Одеваемся теплее, с собой можно термос с чаем и плед, сообщает Самарская набережная.

Фото: Самарская набережная