Я нашел ошибку
Главные новости:
Сборная Самарской области стала третьей.
В Самарской области прошел первый фестиваль по хоккею с шайбой «Хоккей на Волге»
Также очередную медаль Раиф Амирхатович завоевал на ночном забеге в Самаре, пробежав дистанцию 10 километров. Он занял второе место.
Сотрудник УФСИН СО стал абсолютным призером Самарского международного марафона
Команды представляли Москву, Санкт-Петербург, республики Мордовия и Татарстан, Оренбургскую, Ульяновскую, Саратовскую и Самарскую области.
«Samara Open»: в Самаре на площади Куйбышева 343 команды сыграли в баскетбол 
Условия оказания медпомощи улучшаются и в селе Неклюдово.
В посёлка Бузбаш Камышлинского района возводится новый фельдшерско-акушерский пункт
Экстренные и оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме.
В результате атаки БПЛА на Саратов тяжело ранена женщина, поврежден ЖК
Насыщенную программу для гостей организовал Совет ветеранов совместно с полицейскими областного главка.
Самара встретила делегацию ветеранов МВД Свердловской области
Учебно-тренировочный сбор пройдет со 2 сентября по 10 сентября.
В сборную Беларуси вызван защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин
С 26 сентября текущего года двухэтажным станет и поезд №63/64 сообщением Самара – Санкт-Петербург.
КбшЖД: двухэтажными поездами перевезено около 1,5 млн пассажиров за семь месяцев 2024 года
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.6
0.31
EUR 101.61
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самара встретила делегацию ветеранов МВД Свердловской области
Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом «Филин»
Опубликована полная программа фестиваля ВолгаФест 2024 в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом «Филин»

26 августа 2024 14:29
163
Смотрите на этой неделе.

Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом «Филин» на эту неделю!

27 августа:
17:30 – 20:10 Служебный роман, 1977г 6+
20:20 – 22:15 Последний богатырь, 2017г 12+

28 августа: Фестиваль «Волга-Волга»
18:00 – 19:10 Подкидыш, 1939г 0+
19:20 – 21:05 Волга-Волга, 1938г 6+

29 августа: Фестиваль «Волга-Волга»
18:00 – 18:45 Медведь, 1938г 0+
19:00 – 20:50 Александр Невский, 1938г 6+

30 августа:
17:00 – 18:20 Королева бензоколонки, 1962г 6+
18:30 – 19:40 Человек неунывающий, 2021г 12+
19:50 – 22:00 Привидение, 1990г 18+

31 августа:
17:00 – 19:00 Уличное кино. Конкурсная программа.
19:10 – 21:30 Черный тюльпан, 1964г 12+

1 сентября (День знаний):
16:00 – 16:10 Шиворот-навыворот, 1981г 0+
16:15 – 18:30 Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные, 1984г 0+
18:40 – 20:10 Шрек 2, 2004г 6+
20:20 – 22:20 Заплати другому, 2000г 18+

Теги: Мероприятия Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Насыщенную программу для гостей организовал Совет ветеранов совместно с полицейскими областного главка.
26 августа 2024, 16:01
Самара встретила делегацию ветеранов МВД Свердловской области
Насыщенную программу для гостей организовал Совет ветеранов совместно с полицейскими областного главка. Общество
110
Центральным событием 22 августа станет масштабная акция «Zа Россию» в городе Отрадный Самарской области.
21 августа 2024, 16:13
В регионе З0-летие Дня Государственного флага отметят автопробегом, фотовыставкой и масштабной акцией «Zа Россию»
Центральным событием 22 августа станет масштабная акция «Zа Россию» в городе Отрадный Самарской области. Общество
1088
Ведущим станет Чемпион Высшей лиги МС КВН в составе команды КВН «СОК», актер – Дмитрий Колчин.
21 августа 2024, 15:56
На Кубке КВН Самарской области выступят команды Высшей лиги МС КВН и телевизионного шоу «КВН.Дети»
Ведущим станет Чемпион Высшей лиги МС КВН в составе команды КВН «СОК», актер – Дмитрий Колчин. Общество
892
В центре внимания
Опубликована полная программа фестиваля ВолгаФест 2024 в Самаре
26 августа 2024  14:02
Опубликована полная программа фестиваля ВолгаФест 2024 в Самаре
608
С начала 2024 года более двух тысяч семей в Самарской области направили материнский капитал на образование детей
26 августа 2024  11:50
С начала 2024 года более двух тысяч семей в Самарской области направили материнский капитал на образование детей
325
начальник ЦАФАП ГУ МВД России по Самарской области Александр Башковатов проведет «прямую линию»
26 августа 2024  11:31
Начальник ЦАФАП ГУ МВД России по Самарской области Александр Башковатов проведет «прямую линию»
245
Названа дата окончания ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой в Самаре
25 августа 2024  13:28
Названа дата окончания ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой в Самаре
744
В регионе проходит второй этап проекта
25 августа 2024  12:46
В регионе проходит второй этап проекта "Команда развития Самарской области"
530
Весь список