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Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом «Филин» на эту неделю!



27 августа:

17:30 – 20:10 Служебный роман, 1977г 6+

20:20 – 22:15 Последний богатырь, 2017г 12+



28 августа: Фестиваль «Волга-Волга»

18:00 – 19:10 Подкидыш, 1939г 0+

19:20 – 21:05 Волга-Волга, 1938г 6+



29 августа: Фестиваль «Волга-Волга»

18:00 – 18:45 Медведь, 1938г 0+

19:00 – 20:50 Александр Невский, 1938г 6+



30 августа:

17:00 – 18:20 Королева бензоколонки, 1962г 6+

18:30 – 19:40 Человек неунывающий, 2021г 12+

19:50 – 22:00 Привидение, 1990г 18+



31 августа:

17:00 – 19:00 Уличное кино. Конкурсная программа.

19:10 – 21:30 Черный тюльпан, 1964г 12+



1 сентября (День знаний):

16:00 – 16:10 Шиворот-навыворот, 1981г 0+

16:15 – 18:30 Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные, 1984г 0+

18:40 – 20:10 Шрек 2, 2004г 6+

20:20 – 22:20 Заплати другому, 2000г 18+