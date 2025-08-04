 Расписание на эту неделю бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин"

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Понедельник/вторник - технические дни в кинотеатре.

06.08 (среда):



18.00 - 19.20 Где находится нофелет? (1987г., 0+)

19.30 - 20.35 «Одна история двух площадей» из документального цикла «Неочевидная Самара» (2023г., 12+) СОВА

20.45 - 22.15 Такси (1998г., 18+)



07.08 (четверг):



16.30 - 18.00 Полосатый рейс (1961г., 12+)

18.10 - 20.20 Брат 2 (2000г., 18+)

20.30 - 22.45 Крепкий орешек (1988г., 18+)



08.08 (пятница):



18.00 - 18.25 Ленчик на высоте (документальный, 2022г.) из фондов международного кинофестиваля Соль земли

18.30 - 20.00 Джентльмены удачи (1971г., 6+)

20.10 - 22.30 Пираты карибского моря: Проклятие Черной жемчужины (2003г., 12+)



09.08 (суббота):



17.00 - 17.40 Мультфильмы (1. Шайбу!Шайбу! (1964г., 0+); 2. Кто первый? (1950г., 0+); 3. Приходи на каток (1981г., 0+)

17.50 - 19.50 Лев Яшин. Вратарь моей мечты (2019г., 6+)

20.00 - 22.25 Чемпион мира (2021г., 6+)



10.08 (воскресенье) Детский день:

16.30 - 17.30 Мультфильмы: 1. Трое из Простоквашино (1978г., 0+) 2. Зима в Простоквашино (1984г., 0+) 3. Крокодил Гена 1 серия про стройку (1969г, 0+)

17.40 - 19.20 Сказка странствий (1983г., 0+)

19.30 - 21.10 Двое: Я и моя тень (1995г., 12+)

21.20 - 22.50 Высота (1957г., 0+)