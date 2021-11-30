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Ралина Арабова представит Россию на конкурсе "Мисс Вселенная – 2021"

30 ноября 2021 10:19
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Ралина Арабова представит Россию на конкурсе "Мисс Вселенная – 2021"

"Вице-мисс Россия – 2019" Ралина Арабова 1 декабря отправится в Израиль, чтобы представить страну на 70-м конкурсе красоты "Мисс Вселенная – 2021". Финал состоится 12 декабря в Эйлате, сообщили в пресс-службе конкурса "Мисс Россия".

Во время подготовки участниц ожидают занятия хореографией, интервью, фотосъемки и конкурс национального костюма, дизайнером которого в этом году выступил Султан Салиев. В рамках этого этапа Ралина представит стилизованный татарский национальный наряд, созданный по мотивам костюмов казанских цариц.

По данным организаторов, во время подготовки к финальному шоу конкурсантки будут несколько раз сдавать тесты на COVID-19 (в том числе перед финальной церемонией), использовать маски и санитайзеры. Кроме того, в этом году в качестве дополнительной меры предосторожности был отменен благотворительный аукцион и традиционный обмен подарками и сувенирами между участницами.

Ралина Арабова стала обладательницей титулов "Мисс Татарстан – 2019" и "2-я Вице-мисс Россия – 2019". Арабова родилась в Казани, окончила музыкальную школу по классу флейта, профессионально занималась плаванием. Конкурсантка также стала лауреатом всероссийских музыкальных фестивалей. Сейчас Ралина живет в Москве и совмещает учебу в двух российских вузах, сообщает РИА Новости. 

Фото: инстаграм.

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