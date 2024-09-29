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Работодатели в РФ стали реже отказывать в найме людям старше 50 лет

29 сентября 2024 12:45
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работодатели в РФ стали реже отказывать в найме людям старше 50 лет

В России стали чаще брать на работу людей предпенсионного возраста. Это выяснили аналитики платформы для поиска работы SuperJob, передает РБК.

На фоне кадрового голода работодатели стали чаще предлагать кандидатам старше 50 лет такую же зарплату, как и более молодым кандидатам, отказываясь от привычной практики демпинга. Отмечается, что в Москве 32% мужчин старше 50 лет, выставляющих свои кандидатуры на платформе, подают резюме на руководящие должности, среди женщин 50+ на них претендуют 14% зарегистрированных на платформе.

Отмечается рост интересов к сотрудникам и старше пенсионного возраста. По данным SuperJob, 40% работодателей в Москве берут на работу пенсионеров на общих основаниях, еще 27% — на отдельные должности. В целом по России этот показатель выше — 44% работодателей принимают пенсионеров на работу на общих основаниях и 30% — на отдельные позиции, пишет Газета.

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