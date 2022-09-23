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Работодатели стали терпимее к вейпам

23 сентября 2022 10:22
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Работодатели стали терпимее к вейпам

Работодатели стали терпимее к вейпам: курение электронных сигарет на территории компании сегодня запрещается в 1,5 раза реже, чем 3 года назад. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 500 менеджеров по персоналу и представители экономически активного населения из всех округов страны.

Курить электронные сигареты сегодня полностью запрещено в 28% компаний, тогда как обычные — только в 17%. В специально отведенных местах курение обычных сигарет разрешено в 77% компаний, вейпов — в 62%. В туалетах и коридорах устраивать традиционные перекуры можно в 2% организаций, «электронные» — в 1%. Вейпы чуть чаще, чем обычные сигареты, разрешают курить где угодно, в любом месте офиса (5% против 1%).

За последние 3 года работодатели стали лояльнее относиться к вейпам. Полностью запрещают их использование сегодня в полтора раза реже, чем в 2019-м, разрешают курить электронные сигареты в специально отведенных местах, напротив, намного чаще.

Сегодня практически каждый пятый курильщик (19%) курит только вейпы. Число сторонников обычных сигарет сократилось на 16 п.п. и составило 64%. И то, и другое курят 17% опрошенных. При этом опрошенные до 34 лет предпочитают вейпы в 5 раз чаще, чем респонденты старше 45 (41% против 8%). Тех, кто курит только электронные сигареты, больше среди женщин (26% против 16% среди мужчин).

По мнению 42% россиян, здоровью курильщиков электронные и обычные сигареты вредят примерно одинаково. По сравнению с 2019 годом, такая позиция стала более распространенной (на 6 п.п.). Каждый пятый (22%) считает, что вейпы более опасны, каждый девятый (11%) — что менее.

Что касается вреда для здоровья окружающих, то в меньшей опасности электронных сигарет уверены 18% россиян, а в большей — 15%. С точки зрения 40%, обычные сигареты и вейпы вредны для пассивных курильщиков примерно одинаково. За 3 года мнение о меньшем вреде электронных сигарет для окружающих стало более распространенным (на 7 п.п.).

Тех, кто разделяет позицию о большей токсичности электронных сигарет и для курящих, и для окружающих, больше среди «традиционных» курильщиков, а тех, кто убежден в относительной безопасности вейпов, — среди тех, кто курит только их. Об одинаковом вреде для здоровья «дымящих» и их окружения чаще всего говорят некурящие.


Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 176
Время проведения: 6—14 сентября 2022 года
Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала
Размер выборки: 500 респондентов

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