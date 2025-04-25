Работодатели из Самары рассказали, в каких сферах проявляют лояльность к сотрудникам с судимостью

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Самары.

Персонал с непогашенной судимостью сегодня есть в 7% компаний.



16% работодателей готовы трудоустраивать ранее судимых.

Чаще лояльность к бывшим заключенным проявляют добывающие, строительные, энергетические и производственные предприятия. Компании принимают соискателей с непогашенной судимостью на позиции рабочих и разнорабочих.



Время проведения: 6 марта — 23 апреля 2025 года