Каждая четвертая жительница Самары предпочитает покупать себе украшение самостоятельно
В ГД внесли законопроект о ежегодных выплатах семьям с детьми перед 1 сентября
Правительство ждет профицита бензина на рынке уже в сентябре
Речная прогулка для самарца обернулась арестом катера
Работодатели из Самары рассказали о самых распространенных составляющих компенсационных пакетов
летом спрос на специалистов по посадке и сбору урожая вырос на 91% за год
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Еврейская семья и ее традиции – А идише мама»
Эскалаторы и траволаторы в ТЦ могут остановиться 1 сентября
Работодатели из Самары рассказали о самых распространенных составляющих компенсационных пакетов

26 августа 2025 09:45
112
Сервису по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob — 25 лет. В опросе приняли участие представители компаний из Самары.

Наиболее распространенной составляющей компенсационных пакетов является корпоративное обучение (53% компаний), что, с одной стороны, подчеркивает ценность квалифицированных специалистов, а с другой, свидетельствует о кадровом голоде, когда предприятия нанимают минимально подходящих людей и затем обучают их специфике работы. Этот тот случай, когда составляющая компенсационных пакетов одинаково сильно нужна и работникам, и работодателям. В каждой второй компании в систему C&B входят корпоративные мероприятия и подарки к праздничным датам. Материальную помощь сегодня предоставляют 42% работодателей. Компенсацию мобильной связи и интернета гарантируют в 32% компаний. В 29% организаций персонал имеет возможность приобретать продукцию и услуги с корпоративной скидкой. Компенсация расходов на питание действует в 23% компаний. Полис ДМС предоставляют работникам 20% нанимателей. 16% компаний организуют доставку персонала на работу корпоративным транспортом, 14% оплачивают проездные на общественный транспорт. 11% компаний компенсируют расходы на аренду жилья, 9% — предоставляют несколько дней отпуска сверх положенных по ТК РФ.
 

Время проведения: 4—20 августа 2025 года

Теги: Опрос

26 августа 2025, 10:19
Ювелирные предпочтения у мужчин и женщин заметно различаются. Общество
20
15 августа 2025, 12:19
Покупка одежды и канцтоваров для школы – частый предмет разногласий в российских семьях. Общество
492
15 августа 2025, 10:24
Ещё 40% самарцев лайкают время от времени, в зависимости от контекста или личного отношения к автору. Общество
1206
25 августа 2025  09:56
400
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
685
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
968
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
985
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
1295
