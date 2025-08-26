Работодатели из Самары рассказали о самых распространенных составляющих компенсационных пакетов

112

Сервису по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob — 25 лет. В опросе приняли участие представители компаний из Самары.



Наиболее распространенной составляющей компенсационных пакетов является корпоративное обучение (53% компаний), что, с одной стороны, подчеркивает ценность квалифицированных специалистов, а с другой, свидетельствует о кадровом голоде, когда предприятия нанимают минимально подходящих людей и затем обучают их специфике работы. Этот тот случай, когда составляющая компенсационных пакетов одинаково сильно нужна и работникам, и работодателям. В каждой второй компании в систему C&B входят корпоративные мероприятия и подарки к праздничным датам. Материальную помощь сегодня предоставляют 42% работодателей. Компенсацию мобильной связи и интернета гарантируют в 32% компаний. В 29% организаций персонал имеет возможность приобретать продукцию и услуги с корпоративной скидкой. Компенсация расходов на питание действует в 23% компаний. Полис ДМС предоставляют работникам 20% нанимателей. 16% компаний организуют доставку персонала на работу корпоративным транспортом, 14% оплачивают проездные на общественный транспорт. 11% компаний компенсируют расходы на аренду жилья, 9% — предоставляют несколько дней отпуска сверх положенных по ТК РФ.



Время проведения: 4—20 августа 2025 года