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Работодатели из Самары рассказали, каких сотрудников стремятся удержать от увольнения

3 декабря 2024 11:01
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Работодатели из Самары рассказали, каких сотрудников стремятся удержать от увольнения

Кадровый голод заставляет компании прилагать больше усилий по удержанию персонала. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители работодателей из Самары.

24% компаний в Самаре удерживают от увольнения буквально всех и каждого. 62% работодателей прилагают усилия по удержанию сотрудников, заявивших о своем уходе из компании, лишь иногда.
Характеризуя работников, которых стремятся удержать от ухода, представители компаний называли не только руководителей, профессионалов своего дела, редких и «узких» специалистов, но и талантливых, перспективных, инициативных работников, сотрудников, приносящих прибыль или выращенных компаний, и даже просто позитивных «середнячков». Основная причина удержания — кадровый голод, но есть и не менее весомые факторы, в частности: дорогое обучение и адаптация, опасение утечки данных к конкурентам, понимание того, что текучесть кадров отражается на климате в коллективе и эффективности бизнес-процессов.

Опросы SuperJob показывают, что большинство написавших заявление «по собственному желанию» можно удержать, порой даже без дополнительных расходов, а предложив, к примеру, интересные проекты, переведя на удаленку или изменив график работы. Универсальный же способ удержания — увеличение заработной платы.

Время проведения: 12 ноября — 2 декабря 2024 года
 

Кого удерживают

Почему удерживают
  • руководители
  • дорогие
  • редкие
  • «узкие»
  • ценные
  • ключевые
  • талантливые
  • перспективные
  • опытные
  • высококвалифицированные
  • инициативные
  • приносящие прибыль
  • лояльные
  • выращенные компанией
  • не шантажисты
  • позитивные
  • кадровый голод
  • дорогое обучение
  • долгая адаптация
  • трудный поиск
  • дорогой подбор
  • сохранить процессы
  • показать ценность каждого
  • утечка данных к конкурентам
  • текучка деморализует коллектив
  • климат в коллективе
Теги: Опрос

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