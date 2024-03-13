Работодатели и соискатели встретятся на ярмарке трудоустройства в Самарской области

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12 апреля пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. В прошлом году такое мероприятие впервые прошло по всей стране и помогло тысячам людей найти работу, а работодателям подобрать сотрудников.

Ярмарка трудоустройства - это масштабное событие для всей страны, она проходит в два этапа – региональный этап пройдет в апреле, а федеральный – в июне. Ярмарка дает возможность сразу пройти собеседование с несколькими работодателями, найти работу как внутри своего региона, так и за его пределами.

«В рамках ярмарки трудоустройства жители области смогут узнать не только об открытых вакансиях, но и о профподготовке по интересующим направлениям, о поддержке, которую можно получить при трудоустройстве, при открытии своего дела, - рассказала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина. - Также участники смогут пройти профориентацию, поучаствовать в дискуссиях, мастер-классах, тренингах, встретиться с HR-службами сразу всех ключевых работодателей региона. Планируются мероприятия для юных жителей губернии, которые еще только выбирают, кем быть».

В ярмарке примут участие предприятия приоритетных отраслей экономики, у которых есть значительная потребность в кадрах; образовательные организации высшего и среднего специального образования, которые готовят специалистов по наиболее востребованным в регионе профессиям; безработные граждане, граждане, которые намерены сменить карьерную траекторию, студенты, выпускники, старшеклассники и их родители.

В Самарской области ярмарка пройдет на 12 площадках. Самой большой станет площадка в торговом центре «Гудок» в Самаре, площадками также станут обновленные центры занятости населения. Напомним, в рамках национального проекта «Демография», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, в Самарской области в прошлом году была проведена модернизация всей сети центров занятости.

Вопросы трудоустройства, обеспечение занятости населения региона находятся в фокусе внимания губернатора Дмитрия Азарова. В Самарской области удалось добиться рекордно низкого уровня безработицы. Сейчас он составляет всего 0,4%. Действуют меры поддержки для специалистов.

Фото: Минтруд Самарской области