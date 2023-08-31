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Работодателей региона приглашают рассказать о кадровых потребностях

31 августа 2023 17:51
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Чем больше представителей организаций и предприятий примут участие в опросе, тем проще будет найти специалистов для эффективной работы предприятия.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации проводит опрос работодателей, чтобы определить их потребности в профессиональных кадрах на 2026 и 2029 годы.

Опрос проводится в период по 15 сентября 2023 года. Для его прохождения нужно заполнить опросные формы на цифровой платформе ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России (https://prognoz.vcot.info).

Приглашаем всех работодателей принять участие! Чем больше представителей организаций и предприятий примут участие в опросе, тем более точную картину кадровых потребностей удастся получить, а значит проще будет найти специалистов для эффективной работы предприятия.

 

Фото:   ru.freepik.com

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