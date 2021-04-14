Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии области и оперативного штаба.
Обеспечения безопасности жителей СО во время майских праздников обсудили на заседание антитеррористической комиссии
Был рассмотрен вопрос по предоставлению бюджетного кредита Кинелю на проектные работы, связанные с реконструкцией очистных сооружений в поселках Лебедь и Усть-Кинельский.
Виктор Кудряшов провёл очередное заседание Правительства Самарской области
Президент надеется, что пандемия скоро пойдет на спад, в том числе благодаря вакцинации.
Путин сделал вторую прививку от коронавируса
Полицейские взяли под особый контроль нарушения ПДД автомобилистами, осуществляющими передвижение на арендованных автомобилях.
Госавтоинспекция СО проверяет пользователей каршеринговых сервисов
Первые победители определены!
Состоялся первый финальный день регионального этапа Гимнастрады   
Госавтоинспекция Самарской  области бьет тревогу.
Всплеск автоаварий в регионе: только за вчерашние сутки в ДТП пострадали 6 детей  
Госавтоинспекторы выражают надежду, что данным мероприятием удастся донести важность соблюдения ПДД и обеспечение безопасности при перевозке детей. 
Сотрудники ГИБДД Кинельского района провели флешмоб «Так модно. Пристегнись»
В результате происшествия погибших и пострадавших нет, жильцы эвакуированы.
В Самаре из-за обрушения стены дома на улице Садовой начата доследственная проверка
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.25
-0.26
EUR 91.92
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Пятый, юбилейный Волгафест-2021 пройдет с 7 по 20 июня на 2-й очереди набережной
Мастера Самарской губернии раскроют секреты пасхальной росписи
В ДК "Октябрь" состоялась встреча с летчиком-космонавтом Героем России Михаилом Корниенко
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Здравоохранение Образование Культура Мода Туризм Мир домашних животных

Пятый, юбилейный Волгафест-2021 пройдет с 7 по 20 июня на 2-й очереди набережной

14 апреля 2021 14:14
124
Тема фестиваля – «Движение навстречу».

Тема фестиваля – «Движение навстречу». Пятый, юбилейный ВолгаФест станет точкой соединения прогрессивного и консервативного: стремления в будущее и любви к прошлому, урбанизированного левого берега и заповедного правого, бурных дней и атмосферных ночей. 

Волгафест 2021 предлагает ряд нововведений: мероприятия будут идти две недели, вторая очередь набережной станет площадкой для реализации паблик-арт программы, а на пляже развернется фестивальный городок. В настоящее время для участия в паблик-арте объявлен опенколл для архитекторов, художников и дизайнеров, без ограничений по профессиональному статусу. 

Юбилейный Волгафест приглашает гостей – крупные волжские города будут представлены на фестивале в виде резиденций – интерактивных площадок с особым архитектурным решением: паблик-арт, мода, кухня, музыка, сувениры. 

Кроме того, на фестивале будут реализованы деловая и образовательная программы. Днем профессионалы городских инноваций прочитают лекции об урбанистике, проектировании и культурном программировании набережных; вечером всех желающих будет ждать открытый лекторий. 

Совсем скоро фестиваль объявит опенколл для музыкальных коллективов. В настоящее время запущен сайт volgafest.com, создан телеграм-канал, к старту фестиваля начнет работать мобильное приложение фестиваля. 

 

 

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Рукодельниц ждет целый венок Славянских пасхальных традиций и обрядов.
13 апреля 2021, 14:34
Мастера Самарской губернии раскроют секреты пасхальной росписи
Рукодельниц ждет целый венок Славянских пасхальных традиций и обрядов. Общество
367
Ирина Цветкова отметила, что Михаил Корниенко побывал в космосе дважды. Его налет составляет более 516 суток.
12 апреля 2021, 21:31
В ДК "Октябрь" состоялась встреча с летчиком-космонавтом Героем России Михаилом Корниенко
Ирина Цветкова отметила, что Михаил Корниенко побывал в космосе дважды. Его налет составляет более 516 суток. Общество
527
В рамках забега участники соревновались на дистанциях 600 м (детский забег), 1586 м,  3 км, 10 км,  21,1 км, 5х3 км (корпоративный забег).
11 апреля 2021, 17:37
В Самаре прошел легкоатлетический забег «Будь первым, вторых не помнят»
В рамках забега участники соревновались на дистанциях 600 м (детский забег), 1586 м,  3 км, 10 км,  21,1 км, 5х3 км (корпоративный забег). Общество
748
Образование
Институт искусственного интеллекта представил свои ключевые компетенции. В основе инновационных разработок Института - принципы междисциплинарности.
13 апреля 2021  16:55
Состоялась торжественное открытие Института искусственного интеллекта Самарского университета
455
Михаил Мишустин поддержал предложение студентов Самарского университета им. Королёва
13 апреля 2021  11:35
Михаил Мишустин поддержал предложение студентов Самарского университета им. Королёва
399
Исключений для регионов, где наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом, не будет, заявили в Рособрнадзоре.
12 апреля 2021  14:33
ЕГЭ в 2021 году планируется провести по единому расписанию по всей России
539
Весь список
В центре внимания
Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии области и оперативного штаба.
14 апреля 2021  16:09
Обеспечения безопасности жителей СО во время майских праздников обсудили на заседание антитеррористической комиссии
Политика
18
Еще 15 человек умерли от коронавируса в Самарской области
14 апреля 2021  13:22
Еще 15 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
194
В Самарской области до 28 апреля продлили ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса
14 апреля 2021  13:16
В Самарской области до 28 апреля продлили ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
163
Путин: Не «причесанную», а объективную информацию о проблемах россиян должны получать органы власти
14 апреля 2021  13:09
Путин: Не «причесанную», а объективную информацию о проблемах россиян должны получать органы власти
В стране
152
Скоро самарцы смогут проголосовать за объекты, которые хотят благоустроить
14 апреля 2021  11:35
Скоро самарцы смогут проголосовать за объекты, которые хотят благоустроить
Благоустройство
156
Весь список