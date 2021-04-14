Пятый, юбилейный Волгафест-2021 пройдет с 7 по 20 июня на 2-й очереди набережной

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Тема фестиваля – «Движение навстречу». Пятый, юбилейный ВолгаФест станет точкой соединения прогрессивного и консервативного: стремления в будущее и любви к прошлому, урбанизированного левого берега и заповедного правого, бурных дней и атмосферных ночей.

Волгафест 2021 предлагает ряд нововведений: мероприятия будут идти две недели, вторая очередь набережной станет площадкой для реализации паблик-арт программы, а на пляже развернется фестивальный городок. В настоящее время для участия в паблик-арте объявлен опенколл для архитекторов, художников и дизайнеров, без ограничений по профессиональному статусу.

Юбилейный Волгафест приглашает гостей – крупные волжские города будут представлены на фестивале в виде резиденций – интерактивных площадок с особым архитектурным решением: паблик-арт, мода, кухня, музыка, сувениры.

Кроме того, на фестивале будут реализованы деловая и образовательная программы. Днем профессионалы городских инноваций прочитают лекции об урбанистике, проектировании и культурном программировании набережных; вечером всех желающих будет ждать открытый лекторий.

Совсем скоро фестиваль объявит опенколл для музыкальных коллективов. В настоящее время запущен сайт volgafest.com, создан телеграм-канал, к старту фестиваля начнет работать мобильное приложение фестиваля.