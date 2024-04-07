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Российский президент Владимир Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома (МКД), об этом пишет РИА Новости.

Документ устанавливает единые требования к размещению сетей связи в жилых домах. Он предусматривает безвозмездное размещение сетей связи и доступ к ним операторам в многоквартирных домах. Исключением является плата за электричество. Сети также могут разместить в доме по желанию любого собственника (нанимателя) без необходимости принятия решения общим собранием собственников.

В течение года провайдеры должны переустановить свое оборудование по единым стандартам.

Ранее Госдума приняла поправки к статье 6 Закона «О связи» о свободном доступе интернет-провайдеров в жилые дома.