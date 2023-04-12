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Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Петру Дуброву, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА Новости.

"За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Дуброву Петру Валерьевичу - космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина", Московская область", - говорится в указе.

Фото : Роскосмос