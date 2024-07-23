Путин присвоил певцу Ярославу Дронову (Shaman) звание Заслуженного артиста России

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Президент России Владимир Путин присвоил звание Заслуженного артиста РФ исполнителю Ярославу Дронову, известному как Shaman. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

Автор и исполнитель Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman - один из самых популярных сегодня патриотичных певцов страны. Его мощный вокал узнают миллионы слушателей во всем мире, а песни "Встанем", "Я русский" и "Мой бой" стали настоящими хитами и звучат на центральных каналах и ведущих радиостанциях России.

Фрто: pxhere.com