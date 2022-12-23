Путин присвоил госнаграды Надежде Бабкиной и Анатолию Кучерене

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Президент РФ Владимир Путин присвоил государственные награды народной артистке России Надежде Бабкиной и адвокату Анатолию Кучерене. Соответствующий указ президента опубликован на официальном сайте правовой информации в пятницу, 23 декабря, пишут "Известия".

Бабкина награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, а Кучерена — орденом Александра Невского.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и активную плодотворную общественную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Бабкину Надежду Георгиевну — художественного руководителя — директора государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский государственный академический театр «Русская песня». За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Кучерену Анатолия Григорьевича», — сообщается в документе.

В указе также говорится о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.

Также в соответствии с указом орденом Дружбы были награждены гендиректор ООО «Студия «Военфильм» Игорь Угольников и министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи Валерий Картамышев.

Фото из открытых источников