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Путин поздравил россиян с Рождеством

7 января 2022 13:28
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Путин поздравил россиян с Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан страны с Рождеством Христовым. Послание главы государства 7 января публикует пресс-служба Кремля.

Российский лидер подчеркнул особый нравственный смысл Рождества, отметив, что этот христианский праздник является одним из главных и любимых.

«Объединяя людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, оно наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения. И конечно, с этим праздником мы связываем добрые семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение», — указал президент.

Как отметил глава государства, Русская православная церковь и другие христианские конфессии страны вносят огромный «созидательный, истинно подвижнический вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, патриотического, культурного наследия, в укрепление института семьи и воспитание молодежи».

По его словам, в результате такой деятельности развивается взаимодействие граждан с государственными и общественными организациями, развивается межрелигиозный диалог, большое значение придается социальному служению, благотворительным и просветительским инициативам.

«Столь важная многогранная деятельность достойна искреннего признания», — резюмировал Путин.

Российский лидер встретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа — домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

Глава государства традиционно в Рождество посещает храм за пределами столицы. В прошлом году он был на богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом. Тогда российский лидер подарил церкви икону Господь Вседержитель.

Кроме того, Путин трижды — в 2012, 2019 и 2020 годах — посещал рождественское богослужение в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, пишут "Известия".

Теги: Путин

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